新年度のあいさつで贈りたい「山形県のお土産」ランキング！ 2位「ラスクフランス」、1位は？【2026年調査】
新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「とてもおしゃれなものなので、相手も喜んでくれると思うから」（40代男性／北海道）、「お土産等でたまにいただくことがあるが、おいしくて貰うととても嬉しいから」（20代女性／新潟県）、「軽くて気軽に食べられるし、パッケージもおしゃれで新年度の挨拶を明るくしてくれそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「以前食べて美味しかったので、新年度でバタバタしてても食べられるものを送りたいと思い選びました」（30代女性／東京都）、「なかなか自分では買わないので喜ばれそうだから」（20代女性／三重県）、「高級な米沢牛が手軽に食べられるから。いつでも食べられる感じが嬉しい」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：ラスクフランス（CYBELE）／27票シベールの「ラスクフランス」が2位に。山形発祥の本格ラスクとして全国的に知られ、厳選された小麦粉で作るフランスパンの香ばしさと、芳醇（ほうじゅん）なバターの香りが絶妙です。サクサクした軽い食感は万人受けし、洗練されたおしゃれなパッケージは、新年度の始まりを明るく彩るギフトとして洗練された印象を与えてくれます。
回答者からは「とてもおしゃれなものなので、相手も喜んでくれると思うから」（40代男性／北海道）、「お土産等でたまにいただくことがあるが、おいしくて貰うととても嬉しいから」（20代女性／新潟県）、「軽くて気軽に食べられるし、パッケージもおしゃれで新年度の挨拶を明るくしてくれそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：米沢牛ビーフカレー（登記波）／40票1位は、全国的にも評価の高いブランド和牛・米沢牛をぜいたくに使用した「米沢牛ビーフカレー（登記波）」でした。老舗の精肉店が手掛ける本格的なレトルトカレーは、肉のうまみが溶け込んだ深い味わいが魅力。高級感のあるご当地グルメは、「新年度も力を合わせて頑張りましょう」という激励の気持ちを伝える、スタミナ満点の特別な贈り物になります。
回答者からは「以前食べて美味しかったので、新年度でバタバタしてても食べられるものを送りたいと思い選びました」（30代女性／東京都）、「なかなか自分では買わないので喜ばれそうだから」（20代女性／三重県）、「高級な米沢牛が手軽に食べられるから。いつでも食べられる感じが嬉しい」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)