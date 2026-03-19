「将来子どもが欲しいと思った時、現状のままでは厳しい」世帯年収500万円・29歳男性の収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「現在の生活では、ボーナス以外はなかなか貯蓄に回すお金を捻出できていない状況です。ですが、しっかりと家計簿をつけて支出の管理はできているので、継続していきたいと考えています。将来子どもが欲しいと思った時、現状のままでは厳しいと感じていますが……」
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会計事務所勤務（士業の資格なし）
・世帯年収：500万円
・貯蓄額：170万円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：1LDK
・食費：3万円
・交際費：1万円
・電気代：3000円
・ガス代：3000円
・水道代：6000円
・通信費：5000円
・車の維持費：0円（車は持っていない）
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは、「なるべく電気代とガス代、水道代などがかからないように、日頃から節制を心掛けています。通信費関係は格安SIMの中でも、ほかの出費との親和性を考えて『楽天モバイル』を利用するようにしています。どうしても住宅に関する費用は固定費として掛かるので、日常の生活費はなるべく安いスーパーなどへ行くようにしています」
今後については、「現在クラウドワークスで仕事を受けているように、将来は副業にもっと力を入れて収入アップを目指していきたいと考えています。過去の経験から家庭教師や経理の仕事を中心に取り組んでいきたいと思っています」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
ボーナス以外で貯蓄に回せるお金が……今回は、大阪府に住む29歳男性の生活実態です。
「現在の生活では、ボーナス以外はなかなか貯蓄に回すお金を捻出できていない状況です。ですが、しっかりと家計簿をつけて支出の管理はできているので、継続していきたいと考えています。将来子どもが欲しいと思った時、現状のままでは厳しいと感じていますが……」
なるべく安いスーパーへ【大阪府在住29歳男性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会計事務所勤務（士業の資格なし）
・世帯年収：500万円
・貯蓄額：170万円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：1LDK
・食費：3万円
・交際費：1万円
・電気代：3000円
・ガス代：3000円
・水道代：6000円
・通信費：5000円
・車の維持費：0円（車は持っていない）
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは、「なるべく電気代とガス代、水道代などがかからないように、日頃から節制を心掛けています。通信費関係は格安SIMの中でも、ほかの出費との親和性を考えて『楽天モバイル』を利用するようにしています。どうしても住宅に関する費用は固定費として掛かるので、日常の生活費はなるべく安いスーパーなどへ行くようにしています」
今後については、「現在クラウドワークスで仕事を受けているように、将来は副業にもっと力を入れて収入アップを目指していきたいと考えています。過去の経験から家庭教師や経理の仕事を中心に取り組んでいきたいと思っています」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)