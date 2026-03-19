日産「新たなセダン」発表！

台湾で日産車の製造・販売を手がける「裕隆（ユーロン）日産」は2026年3月11日、主力車種であるセダンの「セントラ」とSUVの「キックス」をベースに、桜の開花プロセスをなぞらえた華やかな新ラインナップ「Sakura（サクラ）」を発表しました。

今回の刷新では、咲き始めを意味するエントリーモデルの「ファーストブルームエディション（初綻版）」、装備を充実させた満開の「フルブルームエディション（盛綻版）」、そして最上級となる「アルティメットブルームエディション（極綻版）」という、風雅なネーミングが採用されています。

【画像】超カッコいい！ これが新モデル「Sakura」です！（5枚）

装備面でも、それぞれの車種で魅力的なアップデートが行われました。

特にセダンのセントラは、最上位のアルティメットブルームエディションにフロントアンダースポイラーやサイドスカートといった専用のエアロパーツを装着。内装もステアリングやアームレストなどに赤いステッチを施すことで、情熱的でスポーティな空間を演出しています。

また、上質な風合いの「TAKUMI」職人レザーシートを採用（ファーストブルームエディション以外）。さらに最上位モデルには、3段階の風量調節ができる前席ベンチレーションシートまで備わっており、クラスを超えた快適さを実現しています。あわせて、洗練された新色「プラチナムグレー」が設定されたことも見逃せません。

一方、キックスでは、今回新たに設定されたファーストブルームエディションに、7インチのデジタルメーターや電子パーキングブレーキといった、現代のクルマに欠かせない基本機能が設定されました。

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台湾での価格は、セントラが78万5000台湾ドル（日本円で約392万円）から、キックスが74万9000台湾ドル（日本円で約374万円）からです（2026年3月中旬のレート）。