帝京が15年ぶり勝利…甲子園に流れた校歌

聖地に流れた1曲が高校野球ファンを涙させた。第98回選抜高校野球大会は19日に甲子園で大会初日を迎え、第1試合では帝京（東京）は昨夏王者の沖縄尚学に4-3で逆転勝ち。2011年の夏大会以来、15年ぶりの出場となった甲子園で勝利を飾った。試合後、甲子園に流れた校歌に「なんだか懐かしい感じ」とコメントが寄せられた。

終盤まで沖縄尚学の左腕・末吉良丞投手（3年）を攻略できなかったが、8回1死満塁の好機を作ると、蔦原悠太外野手（3年）の中越え2点二塁打で逆転に成功。その後も2死満塁で2番手・新垣有絃投手（3年）から鈴木優吾捕手（2年）の適時打で4-1とリードを広げた。

9回には1点差まで詰め寄られたが、なんとか逃げ切り勝利した。甲子園勝利は2011年の夏大会1回戦で花巻東（岩手）に勝って以来15年ぶり。選抜では16年ぶりだった。

試合後には甲子園に帝京の校歌が流れた。15年ぶり、令和では初めて。SNSでは「甲子園で聞けてよかった」「久しぶりに聞いたような」「もうこれだけで泣けました」と高校野球ファンが感激していた。（Full-Count編集部）