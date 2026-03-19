令和ロマン・くるま、いま18歳だったら「絶対お笑いはやってない」 現在は「横道に逸れてる」
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が19日、都内で行われた『CHOOSE YOUR LIFE FES'26 #18歳の成人式』に登壇した。
【全身ショット】すごい…全身ブラックの衣装で登場した高比良くるま
くるまは、18歳新成人が抱える新生活への不安や人生の選択について本音で向き合うトークセッションに参加。ハッシャダイソーシャル共同代表理事の三浦宗一郎氏と対談を行った。
会場に集まった若者たちから万雷の拍手で迎えられ笑顔で応えたくるまは、イベント参加者から事前に集めたアンケートをもとに、トークを展開。18歳の等身大の悩みに感心しつつ、「いま18歳だったら」と聞かれ、「“AIバキバキニキ”になってると思います」と話し、笑いを誘った。また、18歳という年代については「いまは無敵なんですよ、平等なんですよ、何やっても勝ち」と伝えた。
さらに、「ぜったいお笑いはやってないと思います。大変だから、いまからやるのは」と率直に語り、三浦氏から「前にくるまさんがいますもんね」と言われると、「前にはいないです。横道に逸れてますもん」とつぶやき笑いを誘った。
最後には、「ネットで調べればわかると思うんですけど、僕はたくさんのあやまちを犯してる」と自虐して笑いを起こしたくるま。「オールコートの反面教師なんですけど、こういうすばらしい試みをしている人は尊敬できるし、元気なときはそういう人を見て、元気がないときは、僕とか芸人とかを踏んづけて」と独特なエールを送り、「ぜひYouTubeチャンネルの登録をお願いします！」とユーモアたっぷりに伝え締めくくった。
トークセッションの後は、休止中のバンド「MOROHA」のラッパー・アフロとともにスペシャルライブをパフォーマンスし、大いに盛り上げた。
イベント出演後の囲み取材では、「いま18歳ならお笑いはやらない」という理由について、「一回やってるからっていうのもあるんですけど」とし、「絶対やりたくないってわけじゃないですけど、いまは選択肢がいっぱいあるから、そのときは大学卒業できないからお笑いやっただけで。大学辞めて起業するとか、そういう人の方が多いから、そういう選択肢をとっていたと思います」と話した。
本イベントは、2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことをきっかけにスタート。18歳の成人を祝うことで、若者が自分の人生を自ら選択するきっかけを提供することを目的にしている。
本イベントではほかに、RADWIMPSの山口智史（Dr）によるトークコーナー、Hump Backや思い出野郎Aチームよるステージパフォーマンス、そして全国から集まる新成人による“新成人の主張”などが行われた。
【全身ショット】すごい…全身ブラックの衣装で登場した高比良くるま
くるまは、18歳新成人が抱える新生活への不安や人生の選択について本音で向き合うトークセッションに参加。ハッシャダイソーシャル共同代表理事の三浦宗一郎氏と対談を行った。
会場に集まった若者たちから万雷の拍手で迎えられ笑顔で応えたくるまは、イベント参加者から事前に集めたアンケートをもとに、トークを展開。18歳の等身大の悩みに感心しつつ、「いま18歳だったら」と聞かれ、「“AIバキバキニキ”になってると思います」と話し、笑いを誘った。また、18歳という年代については「いまは無敵なんですよ、平等なんですよ、何やっても勝ち」と伝えた。
最後には、「ネットで調べればわかると思うんですけど、僕はたくさんのあやまちを犯してる」と自虐して笑いを起こしたくるま。「オールコートの反面教師なんですけど、こういうすばらしい試みをしている人は尊敬できるし、元気なときはそういう人を見て、元気がないときは、僕とか芸人とかを踏んづけて」と独特なエールを送り、「ぜひYouTubeチャンネルの登録をお願いします！」とユーモアたっぷりに伝え締めくくった。
トークセッションの後は、休止中のバンド「MOROHA」のラッパー・アフロとともにスペシャルライブをパフォーマンスし、大いに盛り上げた。
イベント出演後の囲み取材では、「いま18歳ならお笑いはやらない」という理由について、「一回やってるからっていうのもあるんですけど」とし、「絶対やりたくないってわけじゃないですけど、いまは選択肢がいっぱいあるから、そのときは大学卒業できないからお笑いやっただけで。大学辞めて起業するとか、そういう人の方が多いから、そういう選択肢をとっていたと思います」と話した。
本イベントは、2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことをきっかけにスタート。18歳の成人を祝うことで、若者が自分の人生を自ら選択するきっかけを提供することを目的にしている。
本イベントではほかに、RADWIMPSの山口智史（Dr）によるトークコーナー、Hump Backや思い出野郎Aチームよるステージパフォーマンス、そして全国から集まる新成人による“新成人の主張”などが行われた。