お笑い芸人のとにかく明るい安村がＴＶｅｒ限定配信「アメトーーク」で複雑な家庭環境を明かした。

この日は「ひとり親で育った芸人」が集合。安村は「小学校４年で離婚して母親が出て行きました」と説明。離婚理由は「母親が浮気をして」といい、浮気相手について「本当にあんまり言ってないが…あんまり言うと盛り上がらないんで言ってないですけど…」と切り出し「僕が入っていた野球少年団の監督と」といい、スタジオは「ええ！」と総立ちに。

しかも、その監督は既婚者だったといい「ダブル？ダブルプレー？」などのかけ声が。安村は「ゲームセットです」などと笑わせた。

その後、中２までは「父と兄２人と祖母」と暮らしていたというが、中２からは「お父さんが別の家庭を持ったんで、出て行った」といい、ブラマヨ小杉が「子どもを置いて？」と驚き。安村は「別の家庭で子どももできたんで」。

これで子供達は、まさかの出て行った母親と暮らすことに。スタジオは当然「監督は？」の質問が飛んだが、安村は「その時はまだ付き合ってました。一緒には住んでなかったですけど」といい、監督は「ちょいちょい来ました」と家にやってきていたという。どんな顔して会うのか？と思われたが「こんちは！って。監督だから」と笑い、スタジオは「すげえな」としみじみしていた。