◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦 阿南光1―3中京大中京（2026年3月19日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日の2戦目で阿南光（徳島）は、出場校の中で最多33度目の出場となる中京大中京（愛知）に1―3で敗れた。

中京大中京・安藤と阿南光・小田の両先発が光り、序盤は投手戦の様相だったが、同点の6回に中京大中京・松田に大会1号となる勝ち越しソロ弾を許すなど2点差を逃げ切られた。

阿南光の高橋徳監督は「5回まで理想的な展開で折り返せれて終盤勝負というところで、浮いた球をホームランにされたあの1球、あの一打がなければというところ」と回想。エースの小田については「長打になったのはボールが高かった。ちょっと反省点かな」と評した。

今大会から指名打者（DH）制が全国大会で初めて採用され、各校の戦略にも注目が集まっていたが、阿南光は「6番」に坂本翔太を入れた。

同監督は「今後はもっと違う形を。足を生かした打者だったり、アベレージヒッターだったりも検討していかないといけない」と手探りだと明かし、この日の坂本については「積極的に振っていけるところが彼の持ち味だから。まだ下級生。今後に経験を生かしてほしい」と話していた。