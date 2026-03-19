元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１９日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。第６回のＷＢＣが閉幕し、２０２８年にロサンゼルスで行われるオリンピックについて触れた。

オリンピックについて「オリンピックだよな。オリンピックは６か国しか出られないんだもん。もう３か国は決まったからね。アメリカ、ドミニカ。ベネズエラ。ＷＢＣで中南米がベスト４に上がってきたのがドミニカとベネズエラなんでね、あと残り３枠だよ。３枠に日本が入れるかどうか」と笑いながら話した。

続けて「（出場権を獲得するには）来年のプレミア１２でアジア最上位（に入らないといけない）。１１月にやるんだろうから、メンバー編成をどうするのかだよな。やれる状態にあるのかどうかだよ。メジャーに行ってる選手が。もう９月いっぱいくらいでメジャーの試合っていうのは、プレーオフ関係なければもう終わっちゃうからね。そこから１か月以上、間空けて調整して出てくるっていうのは結構難しいと思うよ」と語り、「プレーオフに出てワールドシリーズでも出たら、日数的に結構詰まってくるんでね。メンバーは大変だと思う」とも口にした。

「１２の中でトップにならなきゃいけないっていうのは結構きついと思うよ。各国同じような課題を持つんだろうけどね」と見解を示した。