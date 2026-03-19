１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、気象庁が東京の桜が開花したと発表した瞬間を生中継した。

放送開始直後の午後２時、気象庁の職員が東京・千代田区の靖国神社にあるソメイヨシノの標本木を確認。開花の基準となる５から６輪以上のところ、６１輪咲いていることが確認され、東京での桜の開花発表となった。

同番組で例年、開花発表の瞬間をリポートしている阿部祐二リポーターは惜しくも開花発表ならなかった前日に続いて、桜色のジャンパーで現地からの中継に登場。

ＭＣの石井亮次アナウンサーに「阿部さん、発表報告お願いします」と促されると「僕、１年間、（様々な）取材活動をしていて、道行く人に『今年の開花発表はしてくれるんですか？』みたいなことを言われますね」と話し出すと「僕、このためにリポートやってる感じなんで…」とポツリ。

ここでカメラを見据え、「さあ、皆さん、行きましょう。私、１人でやりますんでよろしくお願いします」と言うと「さあ、開花発表！」とおなじみの七三分けの髪形を振り乱し、右拳を突き上げて開花を発表した。