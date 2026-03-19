入学準備はいつからがベスト？お金はどれくらいかかった？｜子育てあれこれアンケート

初めての入学準備。いつごろから始めるのがいいの？ お金はいくらくらいかかるの？

これから入学準備を始めるかた必見！先輩ママ&パパがご自身のお子さんの入学準備の体験をもとに、スタート時期や、お金に関するアンケートに答えてくれました。

家庭によってマチマチ⁉ 入学準備のスタートはいつ？

最も多かった回答は、半年前から（29.6％）、次いで1年前から（24.1％）、3カ月前から（15.3％）。突出して多かった時期はなく、家庭によってスタート時期はマチマチのもようです。

入学準備、実際のところ間に合った？ 間に合わなかった？

準備を始めた時期別に「準備期間は適切だったか」の回答を見ると、どの時期から始めたかたも「ちょうどよかった」がもっとも多い結果に。特に「3カ月前」から準備を始めた人では「ちょうどよかった」が約8割と比較的高い割合になっています。



一方で、早めに始めた人のなかにも「もう少し余裕がほしかった」もしくは「かなり間に合わなかった」など感じているかたが一定数おり、準備の感じ方には個人差があることもわかります。



また、「早すぎた」という回答は、「1年前」「1年以上前」から準備していたグループにのみ見られました。

では、どうしてそのように感じたのか、詳しい回答をいくつか見ていきましょう。

なぜ「ちょうどよかった」「余裕があった」と感じた？

「ランドセルをじっくり検討できた。文房具は入学前の時期だとお店が混むので、早めに準備したおかげでゆっくり選べた」（兵庫県・40代・1年以上前）



「ランドセルを買いに行った際、1年前に行ったにもかかわらず、店内が混み合い店員さんに接客してもらえなかった。その後、別のお店を見に行く余裕があったので、早めにしてよかったと感じた」（愛知県・30代・1年前）



「特に急ぐこともなく、売りきれなどもなく、ゆとりをもって準備できた」（群馬県・30代・1年前）



「特に不便を感じなかった」（東京都・40代・半年前）



「情報が出そろってからでよい」（三重県・40代・3カ月前）



「ちょうどよかった」「余裕があった」と答えたかたのなかでも、比較的早め（1年〜1年以上前）に始めたグループのかたの回答に、ランドセル選びいわゆるラン活について言及している意見が多く見られました。入学準備のなかでも特に労力がかかると話題のラン活。大変になる前に早めに備えてよかったと感じているようです。

なぜ「もう少し余裕がほしかった」「かなり間に合わなかった」と感じた？

「説明会のときには言われていなかった持ち物を入学式の日に言われて、入学式のあと買いに走りました」（和歌山県・30代・1年以上前）



「卒園式の準備であわただしかったので」（東京都・40代・1年前）



「ランドセルの購入が大変だった」（愛知県・40代・半年前）

「体操着や靴袋を手作りしたかったけれど、そこまでの余裕はなくて買ってすませてしまったので」（東京都・50代・3カ月前）



「ギリギリで集めるものや名前書きが思った以上に多くて大変だった」（長野県・40代・1カ月前）



「もう少し余裕がほしかった」「かなり間に合わなかった」と答えたかたの意見には、始めた時期にかかわらず、直前に必要なものが出てきてあせったり、名前つけの作業などが思ったより大変だったなどが多くみられました。



なぜ「早すぎた」と感じた？

「1年前からランドセルの展示会に行ってあれこれ見比べたが、今の扱い方を見ていると、そんなにこだわって選ばなくてもよかったかなと思う」（埼玉県・40代・1年以上前）



「赤ちゃんのときからしていたから」（鹿児島県・40代・1年以上前）



「結局は説明会を聞いてからじゃないといろいろそろえられないなと思った」（香川県・40代・1年前）



なんと、赤ちゃんのときから入学準備をしていたという意見も！ たしかにそれは「早すぎた」と感じるかもしれませんね。

※本調査では、準備開始時期ごとの回答数（n）が比較的少ないグループも含まれるため、結果はあくまで傾向として参考にしてください。特に「1年以上前」などの区分は回答数が少なく、割合が大きく見える場合があります。

人にはなかなかききづらい……入学準備金はどれくらいかかるの？

気になる入学準備の費用を聞いたところ、「8〜10万円未満」がTOPで30.5%、次いで「5〜8万円未満」「10〜15万円未満」が同率で2位という結果に。やはりランドセル等、比較的高額なものも準備することもあり、ある程度まとまった金額が必要になるようです。



こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2〜10歳のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／小学生の子どもがいる人）203人●調査方法：インターネット調査●調査期間：2026年2〜3月

※記事内のグラフは端数処理の関係で合計が100%にならない場合があります。