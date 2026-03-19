【政界】第2次高市早苗内閣が発足 求められる「成果」、のしかかる「責任」
首相・高市早苗は18日に召集された特別国会で首相に再任された。同日夜に全閣僚を再任し、第2次内閣を発足させた。内閣の顔ぶれは変わらないものの、衆院選で自民党を歴史的圧勝に導き、「国民の期待」を背負った高市にのしかかる責任は格段に重くなった。「責任ある積極財政」、飲食料品の消費税ゼロの実現、防衛力強化に向けた国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定……。高市は公約した数々の政策を実現できるのか。「成果」が問われる。
始動した「高市内閣2.0」
「先の総選挙において、70年余りの自由民主党の歴史の中で、最も多い議席数によって高市政権を信任してくださった。責任の重さを胸に刻み、様々なお声に耳を傾けながら謙虚に、しかし、大胆に政権運営に当たる」。第2次内閣を発足させた高市は18日夜、首相官邸で記者会見し、こう切り出した。
衆院選で自民党が獲得した議席数は316。一時は党勢衰退が懸念された自民党は3分の2（310議席）を超える巨大政党へと変貌した。単独の政党が衆院で3分の2超の議席を獲得するのは初めてだ。
高市は会見で「自民党単独で3分の2超の議席を獲得したことで、私が大きな権力、白紙委任状を得たという方もいる。そのようなつもりは全くない」と語る一方、こう強く宣言した。
「本日より高市内閣2.0の始動です」
政策実現への強い思いがにじんだ。高市がその政策を詳細に語ったのが、2日後、衆参両院の本会議で行った施政方針演説だった。「本国会で力強い経済政策と力強い外交・安保政策を推し進めるべく広範な政策を本格的に起動させる」と宣言した高市は、今夏に「日本成長戦略」を策定すると明言し、「とにかく成長のスイッチを押して、押して、押して、押しまくってまいります」と力を込めた。
高市が「本丸」として挙げたのは「責任ある積極財政」だ。
「圧倒的に足りないのは資本投入量、すなわち国内投資だ。その促進に徹底的なてこ入れをする」「経済成長を実現するために必要な財政出動をためらうべきではない」。高市は財政出動への強いこだわりを露わにした。
「責任ある積極財政」の肝は、経済・食料・資源エネルギー安全保障や国土強靱化などの分野につぎ込む「危機管理投資」とAI、半導体など先端技術分野を後押しする「成長投資」だ。
積極的な財政出動により、投資額以上に得られる「リターン」を通じ、国内総生産（GDP）を押し上げる高市の看板政策だ。
積極財政に懸念も
ただ、積極財政への転換はリスクを伴う。ロイター通信は19日、2月の企業調査で高市の「責任ある積極財政」の影響を聞いたところ、6割超の企業が懸念を示したと報じた。懸念を示した企業が理由に挙げたのは、円安の進行と長期金利上昇などに伴う輸入原材料コストの上昇や資金調達費用の上昇などだった。
内閣府が1月23日の経済財政諮問会議で示した試算では、財政健全化の指標となる、2026年度の国と地方の「基礎的財政収支」（プライマリーバランス＝PB）は8000億円程度の赤字になるとの試算を示された。高市の積極財政で財政健全化が遠のいたとの見方が広がれば、円安・金利上昇に拍車はかかりかねない。
高市が演説で危機管理投資と成長投資については「予算上、多年度で別枠で管理する」と明らかにした。債務残高の対GDP比の引き下げを図ることで、市場の信頼を得る戦略だ。
もともと高市は財政健全化目標の見直しを提唱してきた。単年度ごとのPB黒字化を重視する従来の方針は「財政出動の機動性を損ねかねない」との思いがある。高市が訴えるのは、PB重視から債務残高対GDP比を重視する指標への転換だ。物価高が進む影響で名目GDPは伸びている。この指標に照らせば、20年以降の債務残高の比率は低下傾向となり、「財政は改善している」とも言える。
始動した「高市内閣2.0」
「先の総選挙において、70年余りの自由民主党の歴史の中で、最も多い議席数によって高市政権を信任してくださった。責任の重さを胸に刻み、様々なお声に耳を傾けながら謙虚に、しかし、大胆に政権運営に当たる」。第2次内閣を発足させた高市は18日夜、首相官邸で記者会見し、こう切り出した。
衆院選で自民党が獲得した議席数は316。一時は党勢衰退が懸念された自民党は3分の2（310議席）を超える巨大政党へと変貌した。単独の政党が衆院で3分の2超の議席を獲得するのは初めてだ。
高市は会見で「自民党単独で3分の2超の議席を獲得したことで、私が大きな権力、白紙委任状を得たという方もいる。そのようなつもりは全くない」と語る一方、こう強く宣言した。
「本日より高市内閣2.0の始動です」
政策実現への強い思いがにじんだ。高市がその政策を詳細に語ったのが、2日後、衆参両院の本会議で行った施政方針演説だった。「本国会で力強い経済政策と力強い外交・安保政策を推し進めるべく広範な政策を本格的に起動させる」と宣言した高市は、今夏に「日本成長戦略」を策定すると明言し、「とにかく成長のスイッチを押して、押して、押して、押しまくってまいります」と力を込めた。
高市が「本丸」として挙げたのは「責任ある積極財政」だ。
「圧倒的に足りないのは資本投入量、すなわち国内投資だ。その促進に徹底的なてこ入れをする」「経済成長を実現するために必要な財政出動をためらうべきではない」。高市は財政出動への強いこだわりを露わにした。
「責任ある積極財政」の肝は、経済・食料・資源エネルギー安全保障や国土強靱化などの分野につぎ込む「危機管理投資」とAI、半導体など先端技術分野を後押しする「成長投資」だ。
積極的な財政出動により、投資額以上に得られる「リターン」を通じ、国内総生産（GDP）を押し上げる高市の看板政策だ。
積極財政に懸念も
ただ、積極財政への転換はリスクを伴う。ロイター通信は19日、2月の企業調査で高市の「責任ある積極財政」の影響を聞いたところ、6割超の企業が懸念を示したと報じた。懸念を示した企業が理由に挙げたのは、円安の進行と長期金利上昇などに伴う輸入原材料コストの上昇や資金調達費用の上昇などだった。
内閣府が1月23日の経済財政諮問会議で示した試算では、財政健全化の指標となる、2026年度の国と地方の「基礎的財政収支」（プライマリーバランス＝PB）は8000億円程度の赤字になるとの試算を示された。高市の積極財政で財政健全化が遠のいたとの見方が広がれば、円安・金利上昇に拍車はかかりかねない。
高市が演説で危機管理投資と成長投資については「予算上、多年度で別枠で管理する」と明らかにした。債務残高の対GDP比の引き下げを図ることで、市場の信頼を得る戦略だ。
もともと高市は財政健全化目標の見直しを提唱してきた。単年度ごとのPB黒字化を重視する従来の方針は「財政出動の機動性を損ねかねない」との思いがある。高市が訴えるのは、PB重視から債務残高対GDP比を重視する指標への転換だ。物価高が進む影響で名目GDPは伸びている。この指標に照らせば、20年以降の債務残高の比率は低下傾向となり、「財政は改善している」とも言える。