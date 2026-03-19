豪ドル/ドル、NZドル/ドルは戻りが続かずに上値の重い展開＝オセアニア為替概況



ＮＹ市場でのドルの堅調な地合いを背景に豪ドル/米ドル、NZドル/ドルは朝方まで下げが続いたものの、その後は下げ渋りを見せた。ドルは中東情勢の緊迫化を背景に原油価格の動向などを眺めながら高下している。もっとも戻りは限定的で、上値は抑えられている。



豪ドル／米ドルは午前中に0.7021まで下落した後、反発して0.7056まで上昇した。しかし上昇は続かず、足元では0.7030台まで押し戻されている。



豪ドル円は朝方に112.20近辺まで下落した後、112.61付近まで上昇した。午後に入ると112.30台へと軟化している。



NZドル／米ドルは朝方に0.5785まで下落した後、0.5828付近まで上昇した。その後は上げ一服となっている。NZドル円は朝方に92.46の安値を付けた後、93.04まで上昇した。その後は93円手前でもみ合いとなっている。



＊今週の主な予定と結果



豪州

03/17 12:30 中銀政策金利 （3月） 結果 4.1% 予想 4.1% 前回 3.85% （豪中銀政策金利）

03/18 08:30 Westpac先行指数 （2月） 結果 -0.09% 前回 -0.05% （前月比）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 結果 4.89万人 予想 2.0万人 前回 1.78万人 （雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 結果 4.3% 予想 4.1% 前回 4.1% （失業率）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 結果 -3.05万人 前回 5.05万人 （正規雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 結果 7.94万人 前回 -3.27万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

03/18 06:45 経常収支 （2025年 第4四半期） 結果 -59.84億NZドル 予想 -49.0億NZドル 前回 -83.65億NZドル （経常収支）

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 0.2% 予想 0.4% 前回 1.1% （前期比）

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 1.3% 予想 1.7% 前回 1.3% （前年比）

03/20 06:45 貿易収支 （2月） 前回 -5.19億NZドル （貿易収支）



MINKABUPRESS

外部サイト