これからの予定【経済指標】
【英国】
ILO失業率（1月）16:00
予想 5.3% 前回 5.2%
雇用統計（2月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.86万件（失業保険申請件数)
英中銀政策金利（3月）21:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【スイス】
スイス中銀政策金利（2026年 第1四半期）17:30
予想 0.0% 前回 0.0%
【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（3月）17:30
予想 1.75% 前回 1.75%
【ユーロ圏】
ユーロ圏建設業生産高（1月）19:00
予想 N/A 前回 0.9%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.9%（前年比)
ECB政策金利（3月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）21:30
予想 21.6万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）
予想 185.1万件 前回 185.0万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想 10.5 前回 16.3
新築住宅販売件数（1月）23:00
予想 72.8万件 前回 74.5万件
予想 -2.7% 前回 -1.7%（前月比)
卸売在庫（確報値）（1月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 1.0%（卸売売上高・前月比)
景気先行指数（2月）23:00
予想 -0.1% 前回 -0.2%（前月比)
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（3月）22:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【NZ】
貿易収支（2月）20日06:45
予想 N/A 前回 -5.19億NZドル
※予定は変更されることがあります。
ILO失業率（1月）16:00
予想 5.3% 前回 5.2%
雇用統計（2月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.86万件（失業保険申請件数)
英中銀政策金利（3月）21:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【スイス】
スイス中銀政策金利（2026年 第1四半期）17:30
予想 0.0% 前回 0.0%
【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（3月）17:30
予想 1.75% 前回 1.75%
【ユーロ圏】
ユーロ圏建設業生産高（1月）19:00
予想 N/A 前回 0.9%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.9%（前年比)
ECB政策金利（3月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）21:30
予想 21.6万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）
予想 185.1万件 前回 185.0万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想 10.5 前回 16.3
新築住宅販売件数（1月）23:00
予想 72.8万件 前回 74.5万件
予想 -2.7% 前回 -1.7%（前月比)
卸売在庫（確報値）（1月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 1.0%（卸売売上高・前月比)
景気先行指数（2月）23:00
予想 -0.1% 前回 -0.2%（前月比)
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（3月）22:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【NZ】
貿易収支（2月）20日06:45
予想 N/A 前回 -5.19億NZドル
※予定は変更されることがあります。