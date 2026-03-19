【英国】
ILO失業率（1月）16:00
予想　5.3%　前回　5.2%

雇用統計（2月）16:00　
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)　
予想　N/A　前回　2.86万件（失業保険申請件数)

英中銀政策金利（3月）21:00
予想　3.75%　前回　3.75%

【スイス】
スイス中銀政策金利（2026年 第1四半期）17:30
予想　0.0%　前回　0.0%

【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（3月）17:30
予想　1.75%　前回　1.75%

【ユーロ圏】
ユーロ圏建設業生産高（1月）19:00
予想　N/A　前回　0.9%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.9%（前年比)

ECB政策金利（3月）22:15　
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)　
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【米国】
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）21:30
予想　21.6万件　前回　21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）
予想　185.1万件　前回　185.0万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想　10.5　前回　16.3

新築住宅販売件数（1月）23:00
予想　72.8万件　前回　74.5万件
予想　-2.7%　前回　-1.7%（前月比)

卸売在庫（確報値）（1月）23:00
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　1.0%（卸売売上高・前月比)

景気先行指数（2月）23:00
予想　-0.1%　前回　-0.2%（前月比)

【チェコ】
チェコ中銀政策金利（3月）22:30
予想　3.5%　前回　3.5%

【NZ】
貿易収支（2月）20日06:45
予想　N/A　前回　-5.19億NZドル


※予定は変更されることがあります。