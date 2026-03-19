テクニカルポイント ドルスイス、緩やかなドル上昇トレンド形成、２００日線がポイント
テクニカルポイント ドルスイス、緩やかなドル上昇トレンド形成、２００日線がポイント
0.7953 200日移動平均
0.7934 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.7926 エンベロープ1%上限（10日間）
0.7926 現値
0.7899 100日移動平均
0.7848 10日移動平均
0.7846 一目均衡表・雲（上限）
0.7842 一目均衡表・転換線
0.7802 21日移動平均
0.7802 一目均衡表・基準線
0.7773 一目均衡表・雲（下限）
0.7769 エンベロープ1%下限（10日間）
0.7670 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ドルスイスは、３月に入ってから緩やかな上昇トレンドを形成している。０．７８４８に１０日線が位置しており、サポート水準になっている。一目均衡表も（０．７７７３から０．７８４６）と下方に位置している。
一方、上値には０．７９５３に２００日線があり、レジスタンス水準として注目される。短期的な相場の勢いを示すＲＳＩ（１４日）は６２．４と、買いバイアスが優勢。
0.7953 200日移動平均
0.7934 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.7926 エンベロープ1%上限（10日間）
0.7926 現値
0.7899 100日移動平均
0.7848 10日移動平均
0.7846 一目均衡表・雲（上限）
0.7842 一目均衡表・転換線
0.7802 21日移動平均
0.7802 一目均衡表・基準線
0.7773 一目均衡表・雲（下限）
0.7769 エンベロープ1%下限（10日間）
0.7670 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ドルスイスは、３月に入ってから緩やかな上昇トレンドを形成している。０．７８４８に１０日線が位置しており、サポート水準になっている。一目均衡表も（０．７７７３から０．７８４６）と下方に位置している。
一方、上値には０．７９５３に２００日線があり、レジスタンス水準として注目される。短期的な相場の勢いを示すＲＳＩ（１４日）は６２．４と、買いバイアスが優勢。