お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が19日、所属事務所の公式サイトを通じて活動再開を発表した。小沢は2024年1月から活動を休止しており、約2年2か月ぶりの活動再開となる。同日には自身のYouTubeチャンネルを更新し、「自分にできることから少しずつやっていこうと思っています」と意気込みを語った。

小沢は黒いスーツに黒髪姿で登場し、「関係各位の皆様、ファンの皆様に、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、3秒間深々と頭を下げた。

続けて「この2年と数か月にわたる活動自粛期間中、自分自身を見つ直す時間にさせていただきました。今後の活動に関しましては、まだ何も決まっているわけではありませんが、漫才からやっていければなと思っています」とし、「自分にできることから少しずつやっていこうと思っています。皆さん、よろしくお願いします」と語った。そして、動画の最後にも3秒間深々と頭を下げていた。

この日、所属事務所ホリプロコムの公式サイトで「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と報告。「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。「弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

サイトには小沢本人のコメントも掲載された。小沢は「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています」と決意を記した。

「もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです」とし、「今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、見守っていただけますと幸いです」と結んだ。