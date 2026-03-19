株式会社エフエムラジオ新潟は19日、ハラスメント行為により代表取締役社長の中野幹氏の辞任を発表しました。3月31日付けで代表取締役社長、取締役を辞任するということです。



エフエムラジオ新潟によりますと社長の中野幹氏によるハラスメント行為に関する申し出が関係者から寄せられたことを受け、同社の取締役会の決定に基づき、社外の第三者である弁護士による調査を行った結果、中野氏によるハラスメント行為が認定されたということです。





その内容を中野氏に通知したところ、本人から3月31日付けで辞任の申し出があったということです。19日に受理されました。また中野氏は子会社であるLOTSプロモーション、クリエイティブAXの取締役についても、3月31日付けで辞任するということです。関係者のプライバシー保護の観点から、事案の詳細な内容については公表を差し控えたいとしています。エフエムラジオ新潟は「リスナーの皆さまならびに関係者の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とコメントしています。経営の空白化を防ぐため、当面は常務取締役である中沢宏至氏が代表取締役（社長代行）として業務を遂行するということです。