１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７０銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円１３銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円８０銭前後で推移しており、午前１１時過ぎに１５９円５２銭前後に軟化した。正午前に日銀が金融政策決定会合の結果を発表し、金融政策の「現状維持」を明らかにした。市場の予想通りだったことから、反応は限定的だった。その後、１５９円７０銭前後に徐々に値を上げた。市場では、夕方の植田日銀総裁の記者会見での発言に関心が向かっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４６６ドル前後と同０．００６０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS