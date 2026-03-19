栃木CがMFペドロ・アウグストの加入を発表「昇格に貢献し、さらなるチームの成長に携わっていきたい」
栃木シティは19日、スポルチ・レシフェ(ブラジル)からMFペドロ・アウグスト(29)が完全移籍で加入することを発表した。背番号は「20」となる。
同選手は中盤を主戦場とし、これまで母国ブラジルやポルトガルでプレー。クラブ公式サイトを通じ、「このチームの一員として、昇格に貢献し、さらなるチームの成長に携わっていきたいです」と意気込みを述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFペドロ・アウグスト
(Pedro Augusto)
■生年月日
1997年3月3日(29歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
181cm/71kg
■経歴
サンパウロ(ブラジル)-サンベント(ブラジル)-ロウレターノ(ポルトガル)-トンデラ(ポルトガル)-フォルタレーザ(ブラジル)-スポルチ・レシフェ(ブラジル)
■コメント
「まずは、このクラブの一員になれたことを大変嬉しく思います。
連続昇格を続けているチームの一員として戦えることを光栄に感じています。
これまで積み上げてきた力があってこその今だと思いますし、僕自身も一人の選手として真摯に取り組むことを大切にしています。このチームの一員として、昇格に貢献し、さらなるチームの成長に携わっていきたいです。
このようなチャンスを与えていただいたことに感謝しています。
今シーズン、応援よろしくお願いします。」
同選手は中盤を主戦場とし、これまで母国ブラジルやポルトガルでプレー。クラブ公式サイトを通じ、「このチームの一員として、昇格に貢献し、さらなるチームの成長に携わっていきたいです」と意気込みを述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
(Pedro Augusto)
■生年月日
1997年3月3日(29歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
181cm/71kg
■経歴
サンパウロ(ブラジル)-サンベント(ブラジル)-ロウレターノ(ポルトガル)-トンデラ(ポルトガル)-フォルタレーザ(ブラジル)-スポルチ・レシフェ(ブラジル)
■コメント
「まずは、このクラブの一員になれたことを大変嬉しく思います。
連続昇格を続けているチームの一員として戦えることを光栄に感じています。
これまで積み上げてきた力があってこその今だと思いますし、僕自身も一人の選手として真摯に取り組むことを大切にしています。このチームの一員として、昇格に貢献し、さらなるチームの成長に携わっていきたいです。
このようなチャンスを与えていただいたことに感謝しています。
今シーズン、応援よろしくお願いします。」
【TOP】— 栃木シティ【公式】 (@tochigi_city_) March 19, 2026
このたび、スポルチ・レシフェより #ペドロアウグスト 選手が完全移籍で加入することとなりました!!!!
WELCOME TO TOCHIGI CITY
コメントはこちらhttps://t.co/qnEpTj0CL1#栃木シティ pic.twitter.com/ILFkriKlfq