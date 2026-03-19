「みんなに笑われましたけど…」鹿島戦に間に合わせた町田MF相馬勇紀、足首負傷から8日で戦線復帰
[3.18 J1百年構想リーグ第6節 町田 0-3 鹿島 MUFG]
長期離脱も懸念されたAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)での足首負傷からわずか8日後、FC町田ゼルビアMF相馬勇紀は国立競技場のピッチに立っていた。「(通常の見込みよりも)1/6くらい早くなった。DNAと周りのサポートに本当に感謝したい」。後半開始からの登場でケガの影響も感じさせず、得意のクロスやラストパスで数々の決定機を演出した。
相馬は今月10日に行われたACLEラウンド16第2戦・江原FC戦の前半開始直後、相手のプレッシングを避けた際に右足首をひねり、そのまま途中交代。受傷直後は苦悶の表情でピッチに倒れ込み、スタジアムが騒然となっており、最後は歩いてピッチを後にしていたが、数週間以上の長期離脱は避けられないとみられた。
それでも相馬は昨季王者・鹿島との一戦に照準を合わせていた。
「ケガした後、リハビリの時からみんなに笑われましたけど、僕は鹿島に復帰するとずっと話していた。それに合わせてトレーナーの小澤(佑介)さんが担当だったんですけど、毎日オフの日も一緒にトレーニングしてここに戻ってくることができたので本当に感謝です」
ピッチに戻ってくるにふさわしいパフォーマンスも見せていた。相馬がベンチで見つめていた前半にチームは0-2のビハインドを負い、厳しい展開とはなったが、ハーフタイム明けに相馬を含めた4枚替えでスイッチオン。相馬自身も「もう少し真ん中でプレーしたい思いはあったけど、チーム的には外から入るということで1対1を違いを出せたらなと思って、かなりチャンスは作れたのである程度仕事をしたかなと思う」と一定の手応えを得ていた。
後半25分には相馬のイメージ通りに中央でのチャンスを迎えると、ノールックの縦パスでMF林幸多郎の決定機を演出。「視野のところではいいパスを出せた」。結果としては0-3の敗戦に終わり、「結局点にはなっていないのでもっと精度を上げることと回数を増やせたら」と改善点も見据えたが、鹿島相手にさすがのクオリティーを示した45分間だった。
もう右足首の状態は「痛みはない」といい、早くも完全復活か。中3日で迎える次節・浦和戦に向けても「僕はちょうど1週間休ませてもらったので体力的には回復していて、コンディション的には今日45分間できたことでまた戻ってくれそうなので、自分はいい状態」と先発出場に意欲を示し、「浦和戦はかなりアウェーな環境だけど勝ちに行きたい」と必勝を誓った。
(取材・文 竹内達也)
長期離脱も懸念されたAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)での足首負傷からわずか8日後、FC町田ゼルビアMF相馬勇紀は国立競技場のピッチに立っていた。「(通常の見込みよりも)1/6くらい早くなった。DNAと周りのサポートに本当に感謝したい」。後半開始からの登場でケガの影響も感じさせず、得意のクロスやラストパスで数々の決定機を演出した。
それでも相馬は昨季王者・鹿島との一戦に照準を合わせていた。
「ケガした後、リハビリの時からみんなに笑われましたけど、僕は鹿島に復帰するとずっと話していた。それに合わせてトレーナーの小澤(佑介)さんが担当だったんですけど、毎日オフの日も一緒にトレーニングしてここに戻ってくることができたので本当に感謝です」
ピッチに戻ってくるにふさわしいパフォーマンスも見せていた。相馬がベンチで見つめていた前半にチームは0-2のビハインドを負い、厳しい展開とはなったが、ハーフタイム明けに相馬を含めた4枚替えでスイッチオン。相馬自身も「もう少し真ん中でプレーしたい思いはあったけど、チーム的には外から入るということで1対1を違いを出せたらなと思って、かなりチャンスは作れたのである程度仕事をしたかなと思う」と一定の手応えを得ていた。
後半25分には相馬のイメージ通りに中央でのチャンスを迎えると、ノールックの縦パスでMF林幸多郎の決定機を演出。「視野のところではいいパスを出せた」。結果としては0-3の敗戦に終わり、「結局点にはなっていないのでもっと精度を上げることと回数を増やせたら」と改善点も見据えたが、鹿島相手にさすがのクオリティーを示した45分間だった。
もう右足首の状態は「痛みはない」といい、早くも完全復活か。中3日で迎える次節・浦和戦に向けても「僕はちょうど1週間休ませてもらったので体力的には回復していて、コンディション的には今日45分間できたことでまた戻ってくれそうなので、自分はいい状態」と先発出場に意欲を示し、「浦和戦はかなりアウェーな環境だけど勝ちに行きたい」と必勝を誓った。
(取材・文 竹内達也)