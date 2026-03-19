ミタチ産業 <3321> [東証Ｓ] が3月19日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年5月期の連結経常利益を従来予想の25.5億円→29.5億円(前期は23.7億円)に15.7％上方修正し、増益率が7.3％増→24.1％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.8億円→12.8億円(前年同期は13.7億円)に45.3％増額し、減益率が35.7％減→6.6％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の70円→80円(前期は60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年５月期の業績予想につきまして、自動車部品メーカー向け半導体の販売が堅調に推移していることもあり、2025年11月21日に公表した2026年５月期の通期業績予想を修正することといたしました。 なお、本件業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。



通期業績予想の修正を踏まえて、2026年５月期の期末配当予想を40円に修正いたします。これにより、2026年５月期の年間配当は、中間配当金40円と合わせて１株当たり80円となる予定です。 なお、本件配当予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の配当は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

