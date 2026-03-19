サツドラホールディングス <3544> [東証Ｓ] が3月19日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比33.1％減の8.5億円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の17億円→10億円(前期は16.4億円)に41.2％下方修正し、一転して39.3％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.9億円→4.9億円(前年同期は7.6億円)に58.6％減額し、一転して35.0％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比10.2％減の3.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の1.6％→1.5％とほぼ横ばいだった。



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