ETF売買代金ランキング＝19日大引け
19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 214796 34.8 47260
２. <1357> 日経Ｄインバ 38709 -2.0 4936
３. <1321> 野村日経平均 29567 80.0 55420
４. <1579> 日経ブル２ 15426 62.0 509.7
５. <1458> 楽天Ｗブル 13927 9.2 56280
６. <1360> 日経ベア２ 13899 -1.0 121.4
７. <1540> 純金信託 13539 59.4 23040
８. <1671> ＷＴＩ原油 11202 2.9 5150
９. <2038> 原油先Ｗブル 8751 88.8 2998
10. <1306> 野村東証指数 8392 -4.8 3791
11. <1542> 純銀信託 6991 45.3 33500
12. <1329> ｉＳ日経 5482 24.1 5517
13. <1330> 上場日経平均 4098 225.5 55530
14. <2644> ＧＸ半導日株 3829 -4.4 3121
15. <1326> ＳＰＤＲ 3424 107.8 70670
16. <2036> 金先物Ｗブル 3160 97.3 218200
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3059 104.8 55210
18. <1459> 楽天Ｗベア 2956 -0.6 199
19. <1568> ＴＰＸブル 2892 11.0 787.3
20. <1489> 日経高配５０ 2647 52.2 3110
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2562 158.3 72480
22. <200A> 野村日半導 2312 14.6 3113
23. <314A> ｉＳゴールド 2270 110.2 364.4
24. <1615> 野村東証銀行 1906 5.9 574.6
25. <1699> 野村原油 1876 -15.0 622.8
26. <1358> 上場日経２倍 1780 44.0 90080
27. <1398> ＳＭＤリート 1632 -1.6 2000.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 1599 5.3 370.3
29. <1346> ＭＸ２２５ 1540 89.7 55070
30. <1328> 野村金連動 1493 26.1 18225
31. <1308> 上場東証指数 1298 197.0 3747
32. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1205 250.3 11525
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1182 83.5 723.3
34. <2039> 原油先物ベア 1137 96.7 535
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1053 1.8 147.0
36. <2516> 東証グロース 987 151.1 585.0
37. <1541> 純プラ信託 955 70.2 9643
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ 851 17.7 60740
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 848 142.3 1068
40. <1655> ｉＳ米国株 818 13.5 761.2
41. <1343> 野村ＲＥＩＴ 796 -20.0 2118.5
42. <1571> 日経インバ 747 -13.6 386
43. <2236> ＧＸＵＳ配当 681 13520.0 1383
44. <513A> ＧＸ防衛日株 673 -9.4 956
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 596 -12.5 30540
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 586 76.5 3839
47. <2093> 上場米債０ラ 584 29100.0 5302
48. <2559> ＭＸ全世界株 574 13.2 26275
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 571 68.9 1853
50. <1580> 日経ベア 557 165.2 1025.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 214796 34.8 47260
２. <1357> 日経Ｄインバ 38709 -2.0 4936
３. <1321> 野村日経平均 29567 80.0 55420
４. <1579> 日経ブル２ 15426 62.0 509.7
５. <1458> 楽天Ｗブル 13927 9.2 56280
６. <1360> 日経ベア２ 13899 -1.0 121.4
７. <1540> 純金信託 13539 59.4 23040
８. <1671> ＷＴＩ原油 11202 2.9 5150
９. <2038> 原油先Ｗブル 8751 88.8 2998
10. <1306> 野村東証指数 8392 -4.8 3791
11. <1542> 純銀信託 6991 45.3 33500
12. <1329> ｉＳ日経 5482 24.1 5517
13. <1330> 上場日経平均 4098 225.5 55530
14. <2644> ＧＸ半導日株 3829 -4.4 3121
15. <1326> ＳＰＤＲ 3424 107.8 70670
16. <2036> 金先物Ｗブル 3160 97.3 218200
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3059 104.8 55210
18. <1459> 楽天Ｗベア 2956 -0.6 199
19. <1568> ＴＰＸブル 2892 11.0 787.3
20. <1489> 日経高配５０ 2647 52.2 3110
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2562 158.3 72480
22. <200A> 野村日半導 2312 14.6 3113
23. <314A> ｉＳゴールド 2270 110.2 364.4
24. <1615> 野村東証銀行 1906 5.9 574.6
25. <1699> 野村原油 1876 -15.0 622.8
26. <1358> 上場日経２倍 1780 44.0 90080
27. <1398> ＳＭＤリート 1632 -1.6 2000.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 1599 5.3 370.3
29. <1346> ＭＸ２２５ 1540 89.7 55070
30. <1328> 野村金連動 1493 26.1 18225
31. <1308> 上場東証指数 1298 197.0 3747
32. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1205 250.3 11525
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1182 83.5 723.3
34. <2039> 原油先物ベア 1137 96.7 535
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1053 1.8 147.0
36. <2516> 東証グロース 987 151.1 585.0
37. <1541> 純プラ信託 955 70.2 9643
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ 851 17.7 60740
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 848 142.3 1068
40. <1655> ｉＳ米国株 818 13.5 761.2
41. <1343> 野村ＲＥＩＴ 796 -20.0 2118.5
42. <1571> 日経インバ 747 -13.6 386
43. <2236> ＧＸＵＳ配当 681 13520.0 1383
44. <513A> ＧＸ防衛日株 673 -9.4 956
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 596 -12.5 30540
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 586 76.5 3839
47. <2093> 上場米債０ラ 584 29100.0 5302
48. <2559> ＭＸ全世界株 574 13.2 26275
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 571 68.9 1853
50. <1580> 日経ベア 557 165.2 1025.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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