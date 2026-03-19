　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　214796　　　34.8　　　 47260
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 38709　　　-2.0　　　　4936
３. <1321> 野村日経平均　　 29567　　　80.0　　　 55420
４. <1579> 日経ブル２　　　 15426　　　62.0　　　 509.7
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13927　　　 9.2　　　 56280
６. <1360> 日経ベア２　　　 13899　　　-1.0　　　 121.4
７. <1540> 純金信託　　　　 13539　　　59.4　　　 23040
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　 11202　　　 2.9　　　　5150
９. <2038> 原油先Ｗブル　　　8751　　　88.8　　　　2998
10. <1306> 野村東証指数　　　8392　　　-4.8　　　　3791
11. <1542> 純銀信託　　　　　6991　　　45.3　　　 33500
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　5482　　　24.1　　　　5517
13. <1330> 上場日経平均　　　4098　　 225.5　　　 55530
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　3829　　　-4.4　　　　3121
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3424　　 107.8　　　 70670
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　3160　　　97.3　　　218200
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　3059　　 104.8　　　 55210
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2956　　　-0.6　　　　 199
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　2892　　　11.0　　　 787.3
20. <1489> 日経高配５０　　　2647　　　52.2　　　　3110
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2562　　 158.3　　　 72480
22. <200A> 野村日半導　　　　2312　　　14.6　　　　3113
23. <314A> ｉＳゴールド　　　2270　　 110.2　　　 364.4
24. <1615> 野村東証銀行　　　1906　　　 5.9　　　 574.6
25. <1699> 野村原油　　　　　1876　　 -15.0　　　 622.8
26. <1358> 上場日経２倍　　　1780　　　44.0　　　 90080
27. <1398> ＳＭＤリート　　　1632　　　-1.6　　　2000.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1599　　　 5.3　　　 370.3
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　1540　　　89.7　　　 55070
30. <1328> 野村金連動　　　　1493　　　26.1　　　 18225
31. <1308> 上場東証指数　　　1298　　 197.0　　　　3747
32. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1205　　 250.3　　　 11525
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1182　　　83.5　　　 723.3
34. <2039> 原油先物ベア　　　1137　　　96.7　　　　 535
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　1053　　　 1.8　　　 147.0
36. <2516> 東証グロース　　　 987　　 151.1　　　 585.0
37. <1541> 純プラ信託　　　　 955　　　70.2　　　　9643
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 851　　　17.7　　　 60740
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 848　　 142.3　　　　1068
40. <1655> ｉＳ米国株　　　　 818　　　13.5　　　 761.2
41. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 796　　 -20.0　　　2118.5
42. <1571> 日経インバ　　　　 747　　 -13.6　　　　 386
43. <2236> ＧＸＵＳ配当　　　 681　 13520.0　　　　1383
44. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 673　　　-9.4　　　　 956
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 596　　 -12.5　　　 30540
46. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 586　　　76.5　　　　3839
47. <2093> 上場米債０ラ　　　 584　 29100.0　　　　5302
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 574　　　13.2　　　 26275
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 571　　　68.9　　　　1853
50. <1580> 日経ベア　　　　　 557　　 165.2　　　1025.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


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