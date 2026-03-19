19日の日経平均株価は前日比1866.87円（-3.38％）安の5万3372.53円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は40、値下がりは1538、変わらずは7と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均構成銘柄の値上がりは5銘柄にとどまり、220銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を307.52円押し下げ。以下、ファストリ <9983>が194.14円、ＳＢＧ <9984>が154.03円、東エレク <8035>が96.27円、信越化 <4063>が57.99円と並んだ。



プラス寄与トップはベイカレント <6532>で、日経平均を4.04円押し上げ。古河電 <5801>が2.27円、ＩＮＰＥＸ <1605>が0.33円、ＮＴＴ <9432>が0.20円、トレンド <4704>が0.13円で続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位はパルプ・紙で、以下、卸売業、石油・石炭、空運業、ガラス・土石、化学が並んだ。



株探ニュース

