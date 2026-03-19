19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数74、値下がり銘柄数504と、値下がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>がストップ高。アスタリスク<6522>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＱＰＳホールディングス<464A>、パワーエックス<485A>、ステラファーマ<4888>、リファインバースグループ<7375>、タカヨシホールディングス<9259>など6銘柄は昨年来高値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、グラッドキューブ<9561>、リボミック<4591>、カウリス<153A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>は値上がり率上位に買われた。



一方、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ安。インテグループ<192A>、キッズスター<248A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、イントランス<3237>、モルフォ<3653>など25銘柄は昨年来安値を更新。ノイルイミューン・バイオテック<4893>、ブレインズテクノロジー<4075>、アストロスケールホールディングス<186A>、ＱＤレーザ<6613>、レナサイエンス<4889>は値下がり率上位に売られた。



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