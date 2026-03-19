スリムクラブ内間「娘に記念撮影を拒否されたので…」 “一人”で写る娘の卒業式ショット公開「看板も涙で滲んでる」「心の中ではお父さんがきてくれてとっても嬉しいと思います」

スリムクラブ内間「娘に記念撮影を拒否されたので…」 “一人”で写る娘の卒業式ショット公開「看板も涙で滲んでる」「心の中ではお父さんがきてくれてとっても嬉しいと思います」