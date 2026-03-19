スリムクラブ内間「娘に記念撮影を拒否されたので…」 “一人”で写る娘の卒業式ショット公開「看板も涙で滲んでる」「心の中ではお父さんがきてくれてとっても嬉しいと思います」
お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成（49）が19日、自身のXを更新。「この時期になると思い出す」と書き出し、“卒業式”の思い出写真を披露した。
【写真】娘の卒業式での“ソロショット”を披露したスリムクラブ内間
続けて「去年の娘の卒業式 娘に記念撮影を拒否されたので」とつづり、卒業式の看板の前でスーツ姿で一人で写っている自身の写真を公開。
この投稿にファンからは「娘さんご卒業おめでとうございます 心の中ではお父さんがきてくれてとっても嬉しいと思います。。私も拒否してたけど、だいすきでした」「娘さんを芸で育てたことを誇ってほしい」「娘のシャッターガードが鉄壁すぎて、私のスマホには校門の看板しか残っていません（涙）」「看板も涙で滲んでるゼ」「お父さんが卒業生に見える」「私でよければ、一緒に記念撮影どうですか!?」など、自身も同じ経験をしたという声や温かいコメントが寄せられている。
【写真】娘の卒業式での“ソロショット”を披露したスリムクラブ内間
続けて「去年の娘の卒業式 娘に記念撮影を拒否されたので」とつづり、卒業式の看板の前でスーツ姿で一人で写っている自身の写真を公開。
この投稿にファンからは「娘さんご卒業おめでとうございます 心の中ではお父さんがきてくれてとっても嬉しいと思います。。私も拒否してたけど、だいすきでした」「娘さんを芸で育てたことを誇ってほしい」「娘のシャッターガードが鉄壁すぎて、私のスマホには校門の看板しか残っていません（涙）」「看板も涙で滲んでるゼ」「お父さんが卒業生に見える」「私でよければ、一緒に記念撮影どうですか!?」など、自身も同じ経験をしたという声や温かいコメントが寄せられている。