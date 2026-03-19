復帰間近なBTSの経済効果は、約3兆ウォン（約3000億円）との分析が出た。韓国メディアのイルガンスポーツが19日に報じた。

IBK投資証券の研究員が17日に発表したリポートを根拠として、今回のBTSのカムバック売上高を2兆9000億ウォン（2900億円）と推計したという。

同メディアによると、研究員は「カムバックアルバムの販売量600万枚、ツアーの集客600万人、平均チケット価格30万ウォン（約3万円）、グッズ商品の平均購入価格14万ウォン（約1万4000円）などを仮定したもので、オフライン公演だけでは受け入れられない海外ファンダムの需要がオンラインに転換されれば、推定値の上方要因として作用する可能性も十分にある」と述べた。

さらに「BTSのカムバックが、経済を動かす文化的イベントとして繰り返し言及され、Netflix（ネットフリックス）で配信されるコンテンツが世界中の視聴者に露出することで、K−POP全体に新たなファン層の流入が加速すると予想される」と分析した。

契約するHYBE（ハイブ）の業績改善も期待されている。研究員は「売上高は前年比で73・5％増の4兆5985億ウォン（約4599億円）、営業利益は1073・7％増の5806億ウォン（約581億円）」と予測し「BTSのカムバックにより、アルバム、ライブ、MD、コンテンツなど、全売り上げ部門で大幅な業績改善が見込まれる」と説明した。

さらに「BTSは来年までに売上高2兆9000億ウォン、営業利益5306億ウォン（約531億円）を貢献する見込みで、今年は、売上高2兆3000億ウォン（約2300億円）、営業利益4214億ウォン（約421億円）を計上すると予想される」とも主張した。

20日に発表する新アルバム「ARIRANG（アリラン）」は、予約販売開始から1週間で、先行予約が406万枚を突破している。研究員は「正式発売後に追加で100万〜200万枚の販売を想定すれば、計500万〜600万枚と推定され、約900億ウォン（約90億円）前後の売り上げが見込まれる」と予測した。