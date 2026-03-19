加藤綾菜、テーブルいっぱいの夕飯公開「肉も魚もあって栄養バッチリ」「加トちゃんが羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】タレントの加藤綾菜が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。テーブルいっぱいに並んだ夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加トちゃんの37歳美人妻「栄養バッチリ」刺身の盛り合わせ・肉野菜炒めなどズラリ夕飯食卓
綾菜は「夕飯」と綴り、食卓に並んだ数々の料理を公開。刺身の盛り合わせや肉野菜炒め、鶏肉の焼き物など、バラエティ豊かなメニューが揃っている。栄養バランスを考え、野菜もしっかりと取り入れた彩り豊かな食卓の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「肉も魚もあって栄養バッチリですね」「品数が多くてどれも美味しそうです」「これだけの料理を毎日作っているなんて尊敬します」「健康への気遣いが感じられる素敵な食卓ですね」「こんなに美味しそうなご飯が待っている加トちゃんが羨ましい」「彩りが綺麗で食欲をそそられます」といった声が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの37歳美人妻「栄養バッチリ」刺身の盛り合わせ・肉野菜炒めなどズラリ夕飯食卓
◆加藤綾菜、栄養満点な手料理を公開
綾菜は「夕飯」と綴り、食卓に並んだ数々の料理を公開。刺身の盛り合わせや肉野菜炒め、鶏肉の焼き物など、バラエティ豊かなメニューが揃っている。栄養バランスを考え、野菜もしっかりと取り入れた彩り豊かな食卓の様子を載せている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「肉も魚もあって栄養バッチリですね」「品数が多くてどれも美味しそうです」「これだけの料理を毎日作っているなんて尊敬します」「健康への気遣いが感じられる素敵な食卓ですね」「こんなに美味しそうなご飯が待っている加トちゃんが羨ましい」「彩りが綺麗で食欲をそそられます」といった声が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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