「黒崎さん」ラスト1分、小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、プロポーズから一転 不穏な展開に「嘘でしょ」「心が締め付けられた」と心配の声相次ぐ

「黒崎さん」ラスト1分、小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、プロポーズから一転 不穏な展開に「嘘でしょ」「心が締め付けられた」と心配の声相次ぐ