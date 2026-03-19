「黒崎さん」ラスト1分、小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、プロポーズから一転 不穏な展開に「嘘でしょ」「心が締め付けられた」と心配の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/19】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）の第11話が、17日に放送された。ラストの不穏な展開に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
黒崎さん（山中）の弟・唯央（大西利空）は、兄への嫌がらせのつもりで小春（豊嶋）に近づいたものの、本気で惹かれ始め、思いを伝える。しかし、小春から「私が好きなのは黒崎さんです」と断られ、自暴自棄に。これまでおにぎり屋でアルバイトをしていたのも、小春に優しくしていたのも、全て兄から大事なものを奪うためだったと明かし、強引に小春に迫る。絶体絶命のピンチに、小春は「私が今まで見てきた唯央さんは全部ウソだったんですか？」と問いかけ、「私は唯央さんが優しい人だって信じます！」と真っ直ぐな想いをぶつける。
そこへ黒崎さんが駆けつけ、初めて兄弟で正面から向き合うことに。それぞれの本音をぶつけ合い、これまでのわだかまりを解消した2人は、ようやく和解へと至った。騒動の後、黒崎さんは小春に対し「高校を卒業されたら、ここで一緒に暮らしませんか？」「僕は小春さんと家族になりたい。これはプロポーズと受け取ってください」と、改めて真剣なプロポーズを申し込んだ。
卒業後の進路や実家の店のことで悩み、知らぬ間に負担を感じていた小春は、心労から熱を出して倒れてしまう。看病に訪れた黒崎さんは、小春の悩みに気づけなかった自分を深く責め、「先日のプロポーズのこと、どうか忘れてください」「今は僕のことなど考えなくていいですから」と告げる。小春が「黒崎さんのせいじゃない」と否定するも、黒崎さんは「いえ、僕のせいです。僕は自分のことばかりで、一方的に押し付けて...しばらくお店に行くのは控えます」と言い残し、部屋を去る。ラスト1分、黒崎さんがプロポーズを撤回するという不穏な展開で放送が終了した。
この展開に、視聴者からは「嘘でしょ」「最終回直前にしてこの展開は不安」「黒崎さん自分を責めすぎ」「破局だけはやめて」「小春ちゃんの表情が切なくて心が締め付けられた」「ハッピーエンド信じてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」黒崎さん（山中柔太朗）＆唯央（大西利空）、兄弟の和解
黒崎さん（山中）の弟・唯央（大西利空）は、兄への嫌がらせのつもりで小春（豊嶋）に近づいたものの、本気で惹かれ始め、思いを伝える。しかし、小春から「私が好きなのは黒崎さんです」と断られ、自暴自棄に。これまでおにぎり屋でアルバイトをしていたのも、小春に優しくしていたのも、全て兄から大事なものを奪うためだったと明かし、強引に小春に迫る。絶体絶命のピンチに、小春は「私が今まで見てきた唯央さんは全部ウソだったんですか？」と問いかけ、「私は唯央さんが優しい人だって信じます！」と真っ直ぐな想いをぶつける。
そこへ黒崎さんが駆けつけ、初めて兄弟で正面から向き合うことに。それぞれの本音をぶつけ合い、これまでのわだかまりを解消した2人は、ようやく和解へと至った。騒動の後、黒崎さんは小春に対し「高校を卒業されたら、ここで一緒に暮らしませんか？」「僕は小春さんと家族になりたい。これはプロポーズと受け取ってください」と、改めて真剣なプロポーズを申し込んだ。
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」ラスト1分、不穏な展開に心配の声
卒業後の進路や実家の店のことで悩み、知らぬ間に負担を感じていた小春は、心労から熱を出して倒れてしまう。看病に訪れた黒崎さんは、小春の悩みに気づけなかった自分を深く責め、「先日のプロポーズのこと、どうか忘れてください」「今は僕のことなど考えなくていいですから」と告げる。小春が「黒崎さんのせいじゃない」と否定するも、黒崎さんは「いえ、僕のせいです。僕は自分のことばかりで、一方的に押し付けて...しばらくお店に行くのは控えます」と言い残し、部屋を去る。ラスト1分、黒崎さんがプロポーズを撤回するという不穏な展開で放送が終了した。
この展開に、視聴者からは「嘘でしょ」「最終回直前にしてこの展開は不安」「黒崎さん自分を責めすぎ」「破局だけはやめて」「小春ちゃんの表情が切なくて心が締め付けられた」「ハッピーエンド信じてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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