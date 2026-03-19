ジャングリア沖縄に新ライド「やんばるトルネード」4月29日誕生 自然の中で逆さまになる爽快絶叫体験
【女子旅プレス＝2026/03/19】沖縄県名護市のテーマパーク「ジャングリア沖縄（JUNGLIA OKINAWA）」では、新大型ライドアトラクション「やんばるトルネード（YAMBARU TORNADO）」を2026年4月29日（水）に開業する。
【写真】春から“沖縄食材使用”新メニューも続々
沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションとなる「やんばるトルネード」は、ジャングル エクストリームズエリアに誕生するスリル系ライドだ。ライド直径は約16m。年齢4才以上、身長120cm以上が対象で、最大48人が同時乗車できる。樹木を伐採せず、やんばるの渓谷の起伏をそのまま活かした構造体設計が特徴だ。
心地よい風を切って回転しながら動き始めると、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約20mまで到達。最高到達点では、体は完全に逆さまとなる。深い緑の渓谷から果てしなく続く青空へと景色が次々と切り替わり、沖縄の大自然と一体になる“気持ち良い”絶叫体験が味わえる。
アトラクションに先駆け、4月22日（水）からは新しいフードメニューも登場する。しま牛和牛（里帰り牛）ローストがメインのJUNGLIAコースや、伊江島産イカ墨を使った「THE WILD イカ墨じゅーしー」、紅豚をとろとろに煮込んだ「紅豚角煮サンド」、パークのシンボル・JUNGLIAツリーがモチーフのJUNGLIAツリーサラダといった新メニューが充実。遊び疲れた身体に、美味しくエネルギーをチャージできる。
人気のエンターテインメントショーも春に向けてパワーアップする。「ジャングリア スプラッシュフェス」では、エンターテイナーがゲストの目の前まで迫り、巻き込み型の演出を強化。さらに新登場の「クールダウン ウォーター パーティー」では、圧倒的な水量とSNSで話題の水まきダンスを取り入れ、全身びしょ濡れになって、心も身体も思いきり解放される体験を届ける。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地１
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◆沖縄でここだけのスリル系ライド「やんばるトルネード」
沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションとなる「やんばるトルネード」は、ジャングル エクストリームズエリアに誕生するスリル系ライドだ。ライド直径は約16m。年齢4才以上、身長120cm以上が対象で、最大48人が同時乗車できる。樹木を伐採せず、やんばるの渓谷の起伏をそのまま活かした構造体設計が特徴だ。
◆沖縄食材を使用した新グルメも続々登場
アトラクションに先駆け、4月22日（水）からは新しいフードメニューも登場する。しま牛和牛（里帰り牛）ローストがメインのJUNGLIAコースや、伊江島産イカ墨を使った「THE WILD イカ墨じゅーしー」、紅豚をとろとろに煮込んだ「紅豚角煮サンド」、パークのシンボル・JUNGLIAツリーがモチーフのJUNGLIAツリーサラダといった新メニューが充実。遊び疲れた身体に、美味しくエネルギーをチャージできる。
◆ずぶ濡れ必至！春からショーもアップデート
人気のエンターテインメントショーも春に向けてパワーアップする。「ジャングリア スプラッシュフェス」では、エンターテイナーがゲストの目の前まで迫り、巻き込み型の演出を強化。さらに新登場の「クールダウン ウォーター パーティー」では、圧倒的な水量とSNSで話題の水まきダンスを取り入れ、全身びしょ濡れになって、心も身体も思いきり解放される体験を届ける。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ジャングリア沖縄（JUNGLIA OKINAWA）
住所：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地１
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