工藤静香の飛躍を映した貴重なライブに注目！ 3ヵ月連続特集『工藤静香スペシャル』が放送決定
工藤静香の貴重なライブ映像が、3ヵ月連続特集『工藤静香スペシャル』として、3月から5月までBS10プレミアムにて放送されることが決定した。
【写真】工藤静香の貴重な“軌跡”を収めたカット
1カ月目となる3月は、工藤静香が1988年11月2日に渋谷公会堂で開催したソロ初のメモリアルコンサート『工藤静香ファーストコンサート 静香はじめの一歩』を独占放送。あわせて、1999年9月17日にNHKホールで行われた『工藤静香「Full of Love」Concert Tour 1999』もオンエアされる（3月20日・22日は無料放送）。
続く4月には、1990年10月21日にNHKホールで開催された『工藤静香 静香のコンサート’90 春』を放送。さらに、3月放送分のコンサート2本も再び届けられる予定だ。
80年代にトップアイドルとして第一線で活躍した後も、ソロアーティストとして絶大な支持を誇り、現在もツアー中であり、さらに6月発売の新アルバムに向けて精力的に活動を続けている工藤。初期の魅力を収めた貴重なライブは必見だ。
■『工藤静香「Full of Love」Concert Tour 1999』
【無料】3月20日10時、3月22日16時
NHKホールで開催された公演を放送。アルバム『Full of Love』を引っさげて行われたコンサートツアー。
【セットリスト】in the sky／ダイナマイト／It’s OK／Break／ZIGUZAGU／Blue Velvet／あなたしかいないでしょ／SEASIDE／ずっと／時の河を越えて／禁断のテレパシー／Blue Zone／Jaguar Line／Blue Rose／color
■『工藤静香ファーストコンサート 静香はじめの一歩』
【独占】3月22日18時ほか
ソロとして羽ばたいた静香のメモリアルコンサート。「禁断のテレパシー」から「MUGO・ん…色っぽい」まで、ベストヒットを網羅したライブ。
【セットリスト】Again／抱いてくれたらいいのに／夏がくれたミラクル／証拠をみせて／MUGO・ん…色っぽい／FU-JI-TSU／引き潮／ワインひとくちの嘘／禁断のテレパシー／愛が痛い夜／裸爪のライオン／ミステリアス
■『工藤静香 静香のコンサート’90 春』
4月5日18時ほか
1990年10月21日にNHKホールで行われたコンサート。
【セットリスト】すべてはそれから／MUGO・ん…色っぽい／月曜日の失踪／くちびるから媚薬／NO no no no〜琥珀のCocktail〜／夢うつつジェラシー／FU-JI-TSU／誰も知らないブルーエンジェル／断崖／NICE！／Unbeliever／セレナーデ／奇跡の肖像／恋模様／素直に言って／Mirageの虜／嵐の素顔／恋一夜／禁断のテレパシー／愛の漂流者／千流の雫／黄砂に吹かれて／抱いてくれたらいいのに／Again
【写真】工藤静香の貴重な“軌跡”を収めたカット
1カ月目となる3月は、工藤静香が1988年11月2日に渋谷公会堂で開催したソロ初のメモリアルコンサート『工藤静香ファーストコンサート 静香はじめの一歩』を独占放送。あわせて、1999年9月17日にNHKホールで行われた『工藤静香「Full of Love」Concert Tour 1999』もオンエアされる（3月20日・22日は無料放送）。
80年代にトップアイドルとして第一線で活躍した後も、ソロアーティストとして絶大な支持を誇り、現在もツアー中であり、さらに6月発売の新アルバムに向けて精力的に活動を続けている工藤。初期の魅力を収めた貴重なライブは必見だ。
■『工藤静香「Full of Love」Concert Tour 1999』
【無料】3月20日10時、3月22日16時
NHKホールで開催された公演を放送。アルバム『Full of Love』を引っさげて行われたコンサートツアー。
【セットリスト】in the sky／ダイナマイト／It’s OK／Break／ZIGUZAGU／Blue Velvet／あなたしかいないでしょ／SEASIDE／ずっと／時の河を越えて／禁断のテレパシー／Blue Zone／Jaguar Line／Blue Rose／color
■『工藤静香ファーストコンサート 静香はじめの一歩』
【独占】3月22日18時ほか
ソロとして羽ばたいた静香のメモリアルコンサート。「禁断のテレパシー」から「MUGO・ん…色っぽい」まで、ベストヒットを網羅したライブ。
【セットリスト】Again／抱いてくれたらいいのに／夏がくれたミラクル／証拠をみせて／MUGO・ん…色っぽい／FU-JI-TSU／引き潮／ワインひとくちの嘘／禁断のテレパシー／愛が痛い夜／裸爪のライオン／ミステリアス
■『工藤静香 静香のコンサート’90 春』
4月5日18時ほか
1990年10月21日にNHKホールで行われたコンサート。
【セットリスト】すべてはそれから／MUGO・ん…色っぽい／月曜日の失踪／くちびるから媚薬／NO no no no〜琥珀のCocktail〜／夢うつつジェラシー／FU-JI-TSU／誰も知らないブルーエンジェル／断崖／NICE！／Unbeliever／セレナーデ／奇跡の肖像／恋模様／素直に言って／Mirageの虜／嵐の素顔／恋一夜／禁断のテレパシー／愛の漂流者／千流の雫／黄砂に吹かれて／抱いてくれたらいいのに／Again