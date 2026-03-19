山下智久のアドリブ力に、シソンヌ長谷川も驚き「とにかくリハーサルと違うことをやる」
俳優の山下智久が19日、都内で行われた映画『正直不動産』ヒット祈願地鎮祭＆完成報告会見に、福原遥、泉里香、長谷川忍、川村泰祐監督と共に出席。劇中、芸人も驚くほどのアドリブを披露していることが共演者から明かされた。
【写真】山下智久、オールブラックコーデで登場（全身ショット）
本作は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原）の二人が、家を売る人、そして買う人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
ヒット祈願の地鎮祭を行った山下は「ドラマの第1話が地鎮祭から始まっていたので、映画化されて、またこうしてヒット祈願で地鎮祭を行えたことがうれしいですね」と念願の映画化に笑顔。「僕はデビューからもうすぐ30年になりますが、ドラマが映画まで進むことは稀なこと。とてもうれしく思うとともに、たくさんの方に観ていただいたからこそだと感謝しています」と思いを述べた。
ドラマ2シーズン、スペシャルドラマ、スピンオフ、そして映画……と、約4年という歳月を『正直不動産』と共に過ごしてきた山下。チームワークも抜群のようで「アドリブをいろいろやらせてもらっています」と、伸び伸びとした現場であることを強調した。
すると長谷川が「初めてお芝居をしたとき、とにかくリハーサルと違うことをやる。『芸人ぐらいやっているぞ』と思ったほど」と撮影の裏話を披露。川村監督も「山下さんのアドリブはすごい」と絶賛する。その一例として、劇中、山下演じる永瀬が感極まって語るシーンで「イジり」のアドリブを入れてきたことがあり、それに即座に反応して長谷川や福原も即興で対応。川村監督はつい「このチームはすごい」と漏らしてしまったと語った。
アドリブの応酬について、山下は「共演者やスタッフさんがそういう雰囲気を作ってくれる」と、何でもトライできる現場であることを明かし、永瀬の恋人役を演じる泉も「山下さんのアドリブが楽しくて」と、和やかな撮影風景を振り返っていた。
画面から伝わるチームワークの良さもヒットの秘訣。山下は「よくサウナに行くと、おじさんに『観ているよ』と声をかけられるんです」と反響の大きさを明かすと、「そのときは（身分を偽らず）正直に話をして、裸の付き合いをしています」と、“正直永瀬”さながらの対応をしていることを明かし、会場を沸かせた。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。
【写真】山下智久、オールブラックコーデで登場（全身ショット）
本作は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原）の二人が、家を売る人、そして買う人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
ドラマ2シーズン、スペシャルドラマ、スピンオフ、そして映画……と、約4年という歳月を『正直不動産』と共に過ごしてきた山下。チームワークも抜群のようで「アドリブをいろいろやらせてもらっています」と、伸び伸びとした現場であることを強調した。
すると長谷川が「初めてお芝居をしたとき、とにかくリハーサルと違うことをやる。『芸人ぐらいやっているぞ』と思ったほど」と撮影の裏話を披露。川村監督も「山下さんのアドリブはすごい」と絶賛する。その一例として、劇中、山下演じる永瀬が感極まって語るシーンで「イジり」のアドリブを入れてきたことがあり、それに即座に反応して長谷川や福原も即興で対応。川村監督はつい「このチームはすごい」と漏らしてしまったと語った。
アドリブの応酬について、山下は「共演者やスタッフさんがそういう雰囲気を作ってくれる」と、何でもトライできる現場であることを明かし、永瀬の恋人役を演じる泉も「山下さんのアドリブが楽しくて」と、和やかな撮影風景を振り返っていた。
画面から伝わるチームワークの良さもヒットの秘訣。山下は「よくサウナに行くと、おじさんに『観ているよ』と声をかけられるんです」と反響の大きさを明かすと、「そのときは（身分を偽らず）正直に話をして、裸の付き合いをしています」と、“正直永瀬”さながらの対応をしていることを明かし、会場を沸かせた。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。