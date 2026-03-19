◆センバツ第１日 ▽１回戦 中京大中京３―１阿南光（１９日・甲子園）

阿南光は背番号１０の坂本翔太内野手（２年）が６番・ＤＨで出場した。２四球を選んだが、２打数無安打。８回２死一、二塁の好機では右飛に倒れ「せっかく起用してもらったので、あそこで打ちたかったです」と悔しがった。それでも、この春から導入された新たな役目を「打てなくても守りで挽回することができないので、打つことに集中して。ベンチで味方の投手にもタイミングを合わせていた」と全力を尽くした。

控え投手のイメージが強い高校野球の「１０」。阿南光も歴代のチームではそうだったが、今大会からレギュラーの番号として扱っている。高橋徳監督は投手への負担を考え、ルールの導入が決まると同時にＤＨの使用を決定。背番号の扱いも「１ケタだけでなく、これからは１０も目指せるように」と変えた。坂本も昨年秋は「１４」だったが、新たに背負った番号を「ＤＨの一番手です」と自覚。打撃が持ち味の２年生は最上級生になったら内野でのレギュラーを目指すことを宣言しつつ「このチームでは夏もＤＨを狙っていきたい」と意気込んだ。