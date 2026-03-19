ＪＲＡは３月１９日、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）に出走を予定している日本馬３頭がドバイに到着したと発表した。滞在組を含め、５レースに招待を受諾した６頭が出走する。

この日、現地入りした出走予定馬は、アルクオーツスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）、ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）、ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）のパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）の３頭。

サウジアラビアからの転戦組は３頭。ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）に出走予定のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）、ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）のアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）、ＵＡＥダービーのワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）がスタンバイしている。

なお、ドバイワールドカップデーのＪＲＡ馬券発売は行われない。