2児の母・内田恭子「長男の卒業式でした」 水色×白で“爽やか”な着物姿の卒業式コーデに反響「お着物も帯も全部美しい」「式典が華やぎますね」

2児の母・内田恭子「長男の卒業式でした」 水色×白で“爽やか”な着物姿の卒業式コーデに反響「お着物も帯も全部美しい」「式典が華やぎますね」