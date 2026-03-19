2児の母・内田恭子「長男の卒業式でした」 水色×白で“爽やか”な着物姿の卒業式コーデに反響「お着物も帯も全部美しい」「式典が華やぎますね」
2児の母でフリーアナウンサーの内田恭子（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。着物姿の卒業式コーデを披露した。
【写真】「美しい」「式典が華やぎますね」水色の着物×白い帯で決めた和服姿の内田恭子
内田は「長男の卒業式でした」と水色の着物に白い帯を締めた、春らしい爽やかな和服姿の写真を投稿。
「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた3年間でした。けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼もしく感じた3年間でした」と振り返り、「おめでとうと共にありがとうです」と感謝を記した。
コメント欄には「美しい」「しっとり大人の色気」「艶やかで素敵」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
内田は2006年7月に結婚。10年4月に第1子長男（15）、13年1月に第2子次男（13）を出産している。
【写真】「美しい」「式典が華やぎますね」水色の着物×白い帯で決めた和服姿の内田恭子
内田は「長男の卒業式でした」と水色の着物に白い帯を締めた、春らしい爽やかな和服姿の写真を投稿。
「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた3年間でした。けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼もしく感じた3年間でした」と振り返り、「おめでとうと共にありがとうです」と感謝を記した。
コメント欄には「美しい」「しっとり大人の色気」「艶やかで素敵」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
内田は2006年7月に結婚。10年4月に第1子長男（15）、13年1月に第2子次男（13）を出産している。