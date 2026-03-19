◇プロ野球 ファーム・リーグ 東地区 楽天 9-2 ロッテ(19日、ロッテ浦和)

楽天2軍が敵地でのロッテ2軍戦に挑み、14安打9得点で快勝しました。

初回には小深田大翔選手が先頭打者HR。対するロッテの先発・唐川侑己投手の3球目のカットボールをとらえ、ライトへのホームランとしました。

3回にはエラーで同点とされるも、5回には小深田選手が1アウト1、3塁の好機から2点タイムリー。再び勝ち越しに成功します。小深田選手はここで代走を送られ交代となりましたが、この日3打数3安打3打点をマークするなど、好調を見せました。

9回には育成2位ルーキーの大坪梓恩選手が快音を響かせます。5回の守備から起用され、7回の第1打席でも犠牲フライで得点に貢献していた大坪選手。9回の第2打席では、ロッテの3番手・長島幸佑投手が投じた高めのストレートを振り抜き左中間方向への2ランHRとしました。ファーム初戦でも第1号2ランを記録しており、ここまで5試合の出場で2HRと猛アピールを見せています。