【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（3月12日〜15日）

【映像】“聞こえないのに”驚異の爆走（実際の様子）

15日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第3戦サファリ・ラリー・ケニア。日本人として34年ぶり、自身初の総合優勝という快挙を成し遂げたトヨタの勝田貴元（トヨタ）だが、競技初日のデイ1では、コ・ドライバーの声が聞こえないトラブルに見舞われていた。“ペースノートなし”というラリーでは致命的な状況下で、コ・ドライバーと驚異の連携を見せて激走した一幕が大きな話題を呼んでいる。

過酷な泥の路面が「レンコン畑」「田んぼ」と表現されるほど難しいコンディションとなったSS1。ここで勝田をアクシデントが襲う。ドライバーとコ・ドライバーの会話を繋ぐインカムシステムが故障し、アーロン・ジョンストンが読み上げるペースノートの声が勝田に届かなくなってしまったのだ。

時速100キロを超えるスピードで未舗装路を駆け抜けるラリーにおいて、先のコース状況を伝えるペースノートは生命線。しかし、ジョンストンは即座に機転を利かせ、ノートを読みながら空いた手でコーナーのきつさや左右の方向を指し示すハンドジェスチャーを開始した。勝田は視覚情報のみを頼りにアクセルを踏み込み、車内では状況への苛立ちから怒りを露わにする場面もあったが、二人の阿吽の呼吸でこの危機を突破。なんとステージ4位の好タイムを叩き出した。

この驚きの連携プレーに対し、視聴者からは「手のサイン、練習しているのかな」「いい仕事してたよな」「逆にすごいわ」など、絶賛と驚愕のコメントが相次いだ。このトラブルを乗り越えた勝田は、その後も安定した走りを続け、歴史的な総合優勝へと繋げてみせた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）