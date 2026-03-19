冨安健洋が1年9カ月ぶりの日本代表復帰！…森保監督「思い切ってプレーできるように回復したことを一人の指導者としてうれしく思う」

冨安健洋が1年9カ月ぶりの日本代表復帰！…森保監督「思い切ってプレーできるように回復したことを一人の指導者としてうれしく思う」