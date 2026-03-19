「20歳」という数字には、特別な重みがあります。大人と呼ばれる年齢でありながら、まだ心は揺れやすく、期待と不安が入り混じる節目の時期。振り返れば一瞬、渦中にいれば永遠のようにも感じられる、不思議な時間です。音楽の世界でも「20歳」は、人生の通過点として、また一度きりの輝きを象徴する言葉として、たびたびタイトルに選ばれてきました。夢に胸を膨らませる気持ち、思い通りにいかない現実への戸惑い、そして子どもでも大人でもない曖昧な感情。そのすべてが、「20歳」という言葉に凝縮されています。今回は、タイトルに「20歳」が入っている楽曲の中から、印象的な5曲を紹介します。あの頃の自分を思い出す人も、これから迎える人も、それぞれの視点で耳を傾けてみてください。



●Lamp「20歳の恋」



●NONA REEVES「二十歳の夏（Pts.1＆2）



●関取花「二十歳の君よ」



●BLUEGOATS「二十歳の君へ」



●森高千里「20才」



（written by 山崎健治）

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