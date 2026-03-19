CLなどでアピールも…森保Jで主力を担っていた30歳MFは引き続き選外。一体なぜ？「すでに５大リーグでプレーしている選手たちがいる」
日本代表サッカー協会は３月19日、英国遠征（現地３月28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦）に臨む日本代表のメンバーを発表した。
怪我から復帰した冨安健洋（アヤックス）と伊藤洋輝（バイエルン）が復帰した一方、守田英正（スポルティング）は引き続き選外となった。
ポルトガル屈指の強豪に所属する30歳のMFは、森保ジャパンの主力として活躍を続けていたが、コンディション不良もあり、ここのところ代表から遠ざかっている。
ただ、直近のチャンピオンズリーグ、ボデ／グリムト戦でも先発するなど、欧州でしっかりとアピールを続けている。一体なぜ選外なのか。メンバー発表会見で理由を問われた森保一監督は、次のように答えた。
「守田のプレーについては毎節、私自身もコーチングスタッフも含めて確認している。チャンピオンズリーグで残っている日本人は守田と伊藤の２人。ボデ／グリムトと対戦して、70分弱プレーしてってところの彼のパフォーマンスであったり、彼が素晴らしいチームでプレーしていることも把握している。
その中で例えば、今回ボランチで考えてる選手たち、鎌田大地、佐野海舟、田中碧、藤田譲瑠チマといった、すでに５大リーグでプレーしている選手たちがいるということ。彼は代表にいておかしくない選手、ワールドカップ予選を踏まえると、彼が中心になってワールドカップに導いてくれた選手だと分かっているが、そこには競争がある」
もっとも、信頼は厚い。指揮官はこうも語った。
「彼の戦術理解で言えば、試すというよりも、いつでも代表の舞台に戦力として入ってこれるだけの力を持っていることは評価しつつも、全体の競争のバランスも見ている」
今夏に行なわれる北中米ワールドカップのメンバーに、守田の名はあるだろうか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】スコットランド＆イングランド戦に挑む日本代表メンバー28名を一挙紹介！
怪我から復帰した冨安健洋（アヤックス）と伊藤洋輝（バイエルン）が復帰した一方、守田英正（スポルティング）は引き続き選外となった。
ポルトガル屈指の強豪に所属する30歳のMFは、森保ジャパンの主力として活躍を続けていたが、コンディション不良もあり、ここのところ代表から遠ざかっている。
「守田のプレーについては毎節、私自身もコーチングスタッフも含めて確認している。チャンピオンズリーグで残っている日本人は守田と伊藤の２人。ボデ／グリムトと対戦して、70分弱プレーしてってところの彼のパフォーマンスであったり、彼が素晴らしいチームでプレーしていることも把握している。
その中で例えば、今回ボランチで考えてる選手たち、鎌田大地、佐野海舟、田中碧、藤田譲瑠チマといった、すでに５大リーグでプレーしている選手たちがいるということ。彼は代表にいておかしくない選手、ワールドカップ予選を踏まえると、彼が中心になってワールドカップに導いてくれた選手だと分かっているが、そこには競争がある」
もっとも、信頼は厚い。指揮官はこうも語った。
「彼の戦術理解で言えば、試すというよりも、いつでも代表の舞台に戦力として入ってこれるだけの力を持っていることは評価しつつも、全体の競争のバランスも見ている」
今夏に行なわれる北中米ワールドカップのメンバーに、守田の名はあるだろうか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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