「やってるwww」河合郁人、木村拓哉を完全再現！ 「再現度があまりに高い」「さすが強火木村担」
A.B.C-Zの元メンバーでタレントの河合郁人さんは3月18日、自身のInstagramを更新。STARTO ENTERTAINMENTに所属する俳優の木村拓哉さんを再現し、反響を呼んでいます。
【写真】木村拓哉を完全再現した河合郁人
ファンからは「やってるwww」「モノマネ早い」「期待して待ってた」「流石です」「キムタクかと思った！笑」「再現度があまりに高い」「さすが強火木村担」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】木村拓哉を完全再現した河合郁人
「キムタクかと思った！笑」河合さんは「元気を、いただきます」とつづり、3枚の写真を投稿。吉野家が木村さんを起用した新しいビジュアルを再現しています。牛丼の持ち方や表情まで木村さんにそっくりですね。
吉野家のブランドアンバサダーに就任した木村さん吉野家のブランドアンバサダーに就任した木村さん。河合さんが再現したビジュアルは、木村さんの13日の投稿で見ることができます。どれほど似ているのか気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)