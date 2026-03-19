「ナンバープレートにしたい」と思う福島県の地名ランキング！ 2位「福島市」を抑えた1位は？【2026年調査】
街中で見かけるナンバープレートの地名は、その車の第一印象を左右するほど、意外にも強い個性を放っているものです。もし自分の愛車に好きな地名を掲げられるとしたら、どの街の響きが最も魅力的に映るのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う福島県の地名ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「福島県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「都会や観光地で知名度が高いから」（60代男性／愛知県）、「県名と同じで分かりやすく、知名度が高いからです。『ふくしま』という響きもやわらかく、親しみやすい印象があります」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「漢字五文字の並びは重厚感があり、ナンバープレートにすると力強く硬派な印象を与えてくれそうなので選びました」（60代男性／北海道）、「会津の歴史や鶴ヶ城で有名な観光都市、武士文化のイメージが強い地名や地域ブランド力が高いから」（60代男性／神奈川県）、「歴史の重みを感じる『武士の都』として、非常に格好いいイメージがあるからです。他の地名にはない力強さと伝統があり、ナンバープレートにすると独特の存在感が出るため選びました」（40代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う福島県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：福島市／51票福島県の県庁所在地であり、フルーツ王国としても名高い「福島市」が2位に。飯坂温泉などの名湯や、吾妻連峰の美しい自然に囲まれた盆地特有の景観が魅力です。県名を冠したなじみ深さと、豊かな風土を感じさせる地名として安定した人気を誇ります。
回答者からは「福島県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「都会や観光地で知名度が高いから」（60代男性／愛知県）、「県名と同じで分かりやすく、知名度が高いからです。『ふくしま』という響きもやわらかく、親しみやすい印象があります」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
1位：会津若松市／59票堂々の1位は、白虎隊や鶴ヶ城（若松城）で知られる歴史の街「会津若松市」でした。幕末の面影を色濃く残す城下町の風情があり、漆器や日本酒などの伝統文化も根付いています。「会津」という歴史的な重みのある響きは、ナンバープレートとしても格別の風格を感じさせます。
回答者からは「漢字五文字の並びは重厚感があり、ナンバープレートにすると力強く硬派な印象を与えてくれそうなので選びました」（60代男性／北海道）、「会津の歴史や鶴ヶ城で有名な観光都市、武士文化のイメージが強い地名や地域ブランド力が高いから」（60代男性／神奈川県）、「歴史の重みを感じる『武士の都』として、非常に格好いいイメージがあるからです。他の地名にはない力強さと伝統があり、ナンバープレートにすると独特の存在感が出るため選びました」（40代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)