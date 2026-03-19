平愛梨、“生まれた時間”にやりたいことは昼寝「子どもたちには笑顔で対応したいので」
タレントの平愛梨が19日、都内で開催されたUber Eats「お店と同じ価格」発表会に登壇。Uber Eatsを利用することで“生まれた時間”でやりたいことを明かした。
【全身ショット】カワイイ！華やかなドレス姿で登場した平愛梨
4人の男児を育児している平は日常的にUber Eatsを利用しており、「育児や家事に時間を奪われるなら、Uberで上手に時間を使って家族のハッピーな時間を過ごせたら」という考えを持っている。
イベントでは“Uber Eatsで生まれた時間で新生活に挑戦したいこと”をテーマにフリップトークを展開した。平が掲げたのは「体調管理のためのお昼寝」。「子どもたちに笑顔で対応したい」と理由を話し、「ちょっと横になるねとか言えたら最高だなと思います」とにっこり。
最後に「Uber Eatsという存在があることに本当に感謝。家族みんながハッピーになっているので、発明したことに頭を下げる思いがあります」と笑顔で締めくくった。
同取り組みはその名の通り、店舗と同じ価格で注文できる施策。注文時に感じやすい金銭的、心理的なハードルを軽減し、商品代金以外のコストを抑え、より使いやすい利用体験の提供を目指す。
【全身ショット】カワイイ！華やかなドレス姿で登場した平愛梨
4人の男児を育児している平は日常的にUber Eatsを利用しており、「育児や家事に時間を奪われるなら、Uberで上手に時間を使って家族のハッピーな時間を過ごせたら」という考えを持っている。
イベントでは“Uber Eatsで生まれた時間で新生活に挑戦したいこと”をテーマにフリップトークを展開した。平が掲げたのは「体調管理のためのお昼寝」。「子どもたちに笑顔で対応したい」と理由を話し、「ちょっと横になるねとか言えたら最高だなと思います」とにっこり。
最後に「Uber Eatsという存在があることに本当に感謝。家族みんながハッピーになっているので、発明したことに頭を下げる思いがあります」と笑顔で締めくくった。
同取り組みはその名の通り、店舗と同じ価格で注文できる施策。注文時に感じやすい金銭的、心理的なハードルを軽減し、商品代金以外のコストを抑え、より使いやすい利用体験の提供を目指す。