1児の母・木村文乃、残り物のトマト＆アスパラ使った“ひとりめし”公開「参考になりすぎる」「おしゃれで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】女優の木村文乃が3月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、注目が集まっている。
【写真】38歳ママ女優「残り物活用がおしゃれで素敵」ハイクオリティな“ひとりめし”
木村は「今日のひとりめし」と書き出し、食卓の写真を投稿。フレッシュトマトとチーズのカレーをメインにほうれん草としめじのおひたし、レンコンの明太子マヨネーズ和え、デザートのメロンなど彩りの良い食事がお皿に盛られ、木のトレーに並ぶ様子を公開している。
「これでやわやわトマト使い切ったー 届いたときから柔らかくて どうしようかと思ったけど 何とかなるもんですね」「傷みかけのアスパラも放り込んだら食感が◆（※◆は正式には親指を立てるジェスチャーの絵文字）」と続けて、残り物を活用した料理であることを明かしている。
この投稿には「残り物活用がおしゃれで素敵」「ひとり飯のクオリティがレベチ」「理想の食卓」「参考になりすぎる」などの反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆木村文乃、“今日のひとりめし”披露
木村は「今日のひとりめし」と書き出し、食卓の写真を投稿。フレッシュトマトとチーズのカレーをメインにほうれん草としめじのおひたし、レンコンの明太子マヨネーズ和え、デザートのメロンなど彩りの良い食事がお皿に盛られ、木のトレーに並ぶ様子を公開している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「残り物活用がおしゃれで素敵」「ひとり飯のクオリティがレベチ」「理想の食卓」「参考になりすぎる」などの反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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