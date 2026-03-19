双子出産の中川翔子、親子でラプンツェルの世界観再現 キャラコス姿に「可愛すぎて言葉失った」「ママに似てお目目クリクリ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】歌手でタレントの中川翔子が3月19日、自身のInstagramを更新。ディズニーキャラクターになりきった親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「ママに似てお目目クリクリ」息子2人がラプンツェルのコスチューム着た姿
中川は「注文してたパスカルの赤ちゃん服？とどいた！弟くんパスカル似合う！！！お兄ちゃんはフリンライダー！似合う！！！バースデイの！」とつづり、自身が日本語吹き替え版でラプンツェル役を務めたディズニー長編アニメーション「塔の上のラプンツェル」のキャラクターコスチューム姿での親子ショットや日々の子供写真を複数枚投稿。ラプンツェルをイメージした淡い紫色のオフショルダードレス姿で双子を膝に乗せている様子を公開している。弟はカメレオンのパスカル、兄はフリン・ライダーをモチーフにした衣装を身にまとい、メルヘンで可愛らしい姿を披露している。
また、中川は「これを着てディズニーシーのファンタジースプリングス行くのが夢！夢がいっぱい！！全部叶えて行こう ディズニーはたくさんたくさん行こうね」と続けて今後のディズニー計画についても明かしている。
この投稿には「可愛すぎて言葉失った」「ママに似てお目目クリクリ」「理想の親子」「癒される」「最高に似合ってる」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「ママに似てお目目クリクリ」息子2人がラプンツェルのコスチューム着た姿
◆中川翔子、親子でラプンツェルコスチューム満喫
中川は「注文してたパスカルの赤ちゃん服？とどいた！弟くんパスカル似合う！！！お兄ちゃんはフリンライダー！似合う！！！バースデイの！」とつづり、自身が日本語吹き替え版でラプンツェル役を務めたディズニー長編アニメーション「塔の上のラプンツェル」のキャラクターコスチューム姿での親子ショットや日々の子供写真を複数枚投稿。ラプンツェルをイメージした淡い紫色のオフショルダードレス姿で双子を膝に乗せている様子を公開している。弟はカメレオンのパスカル、兄はフリン・ライダーをモチーフにした衣装を身にまとい、メルヘンで可愛らしい姿を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて言葉失った」「ママに似てお目目クリクリ」「理想の親子」「癒される」「最高に似合ってる」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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