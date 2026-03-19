サッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、妊婦用デニムでマタニティコーデ「着こなしが素敵すぎる」「さすが」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】モデルの由布菜月が3月18日、自身のInstagramを更新。マタニティコーディネートを公開した。
【写真】第1子妊娠中・サッカー日本代表の美人妻「着こなしが素敵すぎる」妊婦用デニム取り入れたコーデ
由布は「美味しいイタリアン食べた日」と記し、私服ショットを投稿。「Amazonで買った妊婦さん用デニムがすごくいい感じでほぼ毎日履いてる」とつづり、ゆったりとしたグレーのフード付きプルオーバーに淡色のマタニティデニムを合わせたカジュアルでおしゃれなコーディネート姿を披露している。また、メガネに手を添えてウィンクする姿やイタリア料理の写真なども載せている。
この投稿は「参考にしたい」「着こなしが素敵すぎる」「メガネ姿も可愛い」「さすがです」と反響を呼んでいる。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月10日に自身のInstagramにて第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中・サッカー日本代表の美人妻「着こなしが素敵すぎる」妊婦用デニム取り入れたコーデ
◆由布菜月、妊婦用デニム取り入れたマタニティコーデ披露
由布は「美味しいイタリアン食べた日」と記し、私服ショットを投稿。「Amazonで買った妊婦さん用デニムがすごくいい感じでほぼ毎日履いてる」とつづり、ゆったりとしたグレーのフード付きプルオーバーに淡色のマタニティデニムを合わせたカジュアルでおしゃれなコーディネート姿を披露している。また、メガネに手を添えてウィンクする姿やイタリア料理の写真なども載せている。
◆由布菜月の投稿に「着こなしが素敵すぎる」と反響
この投稿は「参考にしたい」「着こなしが素敵すぎる」「メガネ姿も可愛い」「さすがです」と反響を呼んでいる。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月10日に自身のInstagramにて第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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