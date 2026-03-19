「かつみ・さゆり」さゆり、ニーハイブーツ履いた美脚ショット話題「ギリギリ」「攻めた丈感」
【モデルプレス＝2026/03/19】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月18日、自身のInstagramを更新。ニーハイブーツを取り入れたコーディネート写真を公開した。
【写真】56歳ベテラン芸人「コートが攻めた丈感」“ギリギリ”美脚ショット
さゆりは「ホテル椿山荘東京で営業行かせて頂きましたぁ〜」と報告し、趣のある庭園を背に撮影した写真を複数枚投稿。フロント部分に花のボタンがついた白のコートに黒のニーハイブーツを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露している。
また、庭園のあまりの素晴らしさに「東京都内にいるって思えないほどの異空間でしたぁ〜」とコメント。「贅沢すぎる時間を過ごさせて頂きました〜」「10日早い結婚30年の真珠婚気分〜」と記し、髪の表面を青と赤のツートーンカラーにした夫のかつみの横で微笑む仲睦まじいショットも載せている。
この投稿は「相変わらずの美しさ」「コートが攻めた丈感」「ギリギリ」「絵になる」「透明感すごい」「憧れのご夫婦」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】56歳ベテラン芸人「コートが攻めた丈感」“ギリギリ”美脚ショット
◆さゆり、美脚際立つコート×ニーハイコーデ披露
さゆりは「ホテル椿山荘東京で営業行かせて頂きましたぁ〜」と報告し、趣のある庭園を背に撮影した写真を複数枚投稿。フロント部分に花のボタンがついた白のコートに黒のニーハイブーツを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露している。
◆さゆりの投稿に「相変わらずの美しさ」と反響
この投稿は「相変わらずの美しさ」「コートが攻めた丈感」「ギリギリ」「絵になる」「透明感すごい」「憧れのご夫婦」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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