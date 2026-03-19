【シラ 軽装ver.】 12月 発売予定 価格：30,580円 【シラ 重装ver.】 2027年4月 発売予定 価格：38,280円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「シラ 軽装ver.」を12月に発売する。価格は30,580円。また、「シラ 重装ver.」が2027年4月に発売を予定し、価格は38,280円。

本商品はゲーム「アズールレーン」よりダイドー級の一人で、ロイヤルメイド隊の管財担当のシラを約1/6スケールフィギュア化したもの。

イラストを元に立体化され、布や装飾ごとの質感の違いを繊細な塗装で表現されている。レース部分にはクリアパーツを使用し、さらにパール塗装を施すことで、光を当てることで上品に輝く。スカートや羽、レースはボリューム感を感じさせる立体的な造形で華やかな造形となっている。

艤装パーツは、緻密にメカディテールが造形され、艤装を組み付けた状態では横幅40cmを超える大迫力サイズとなる。また、艤装部分は完全固定ではないため、艤装の角度を変えることが可能。

また、重装ver.は、軽装ver.にすることができる。

シラ 重装ver.

2027年4月 発売予定

価格：38,280円

スケール：約1/6

サイズ：全高約260mm、横幅約435mm

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