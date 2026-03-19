元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１９日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。第６回のＷＢＣについて振り返った。

まず「ベネズエラ優勝おめでとうございます！」と祝福した落合氏。「いい試合でしたね。春特有の試合ってやつかな」と振り返った。“春特有の試合”について「春先っていうのはピッチャー陣が良ければ打線はそんなに点数取れないっていう、そういう野球」と話した。決勝戦は米国３安打、ベネズエラが６本という数字とともに振り返った。

ベネズエラ初優勝に対しては「６回目で初っていうから。その中で日本が３回優勝してドミニカが１回、アメリカが１回。アメリカが負けたっていうのは結構ショックだったんじゃないのかな。スター軍団っていうホームランバッター並べての負けっていうのはね。でもベネズエラもスター軍団だよね。メジャーリーガーのぶつかり合いって感じですよ」と語った。続けて「決勝戦にふさわしい、一方的なゲームにならなくてよかったと思いますけどね」とした。

「イタリアの頑張りですよ」「ＷＢＣで決勝まで来るなんて、だれが想像します？」「予選でアメリカに勝ってんだよ？それがすごい」とダークホース的な活躍で初の４強入りを果たしたイタリアについても触れた。