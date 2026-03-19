◇大相撲春場所１２日目（１９日、エディオンアリーナ大阪）

西幕下１１枚目・可貴（追手風）は東同１５枚目・花の富士（伊勢ケ浜）に寄り切られ、５連敗で１勝５敗となった。

１０日目の峰刃（錣山）戦では腰を土俵に打ち付け、車いすで運ばれていた。可貴によると、当日は救護の医師の勧めで会場から人生で初めて救急車に乗り、病院に直行。検査を受け、腰の打撲と診断された。「もともと腰のヘルニアがあって、そこの打ち所が悪くて左足にちょっとしびれがきた。一時的なものなので、薬を飲んで、一日安静にしてだいぶ良くはなっているので。それなら出ようと決めた。大丈夫です」と、休場の選択は取らなかったという。

可貴は昨年夏場所で初土俵を踏み、名古屋場所でから序ノ口、序二段、三段目で優勝と番付を駆け上がってきたが、序ノ口デビューから５場所目で初めての負け越しを味わった。「常に勝ち越せるとは思ってないので、次の場所に無駄にせずに生かしていければ」と冷静に受け止め、残り一番も出場の意向。「（幕下）上位で取れる機会は全員があるわけじゃない。その中で取らせていただいてるのは、いい経験になる。取り切ります」と意気込んだ。