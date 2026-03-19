ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 春の草原で子羊の出産期 中国内モンゴル自治区 春の草原で子羊の出産期 中国内モンゴル自治区 春の草原で子羊の出産期 中国内モンゴル自治区 2026年3月19日 15時11分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で飼育されている子羊。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬） 【新華社シリンゴル3月19日】中国内モンゴル自治区のシリンゴル大草原では、春を迎えて気温が上昇する中、牧畜民たちが出産期を迎えた羊の世話に追われている。１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、子羊の様子を確認する牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、子羊の様子を確認する牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、子羊を抱きかかえる牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、子羊の様子を確認する牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、羊の群れの様子を監視カメラで確認する牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、羊の群れを移動させる牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、子羊を抱きかかえる牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、羊を囲いに戻す牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、子羊にミルクを与える牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）１７日、内モンゴル自治区シリンゴル盟東ウジムチン旗で、羊の群れを移動させる牧畜民。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬） リンクをコピーする みんなの感想は？